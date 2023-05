Mette F. til Nato? En sten er ryddet ad vejen

Rygterne svirrer om Mette Frederiksens potentielle kandidatur til posten som Nato-generalsekretær.

For nylig var hun til magtelitens Bilderberg-møde, siden bekræftede regeringen, at man ønsker et freds-topmøde i København, og tirsdag aften kom det så frem, at Frederiksen - endelig - skal mødes med Joe Biden i Det Hvide Hus.

Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator, ville ikke spå for meget om den mulige sammenhæng. Men én ting er sikker: Invitationen til Det Hvide Hus gavner Mette Frederiksens chancer for at lande Nato-posten.

- Hvis hun er i spil, så er der ryddet en sten ad vejen. Jeg tror gerne, hun vil være det, og jeg kan sagtens se timingen i det, siger Qvortrup og fortsætter:

- Det er en forudsætning, at hun har været i Det Hvide Hus. Men jeg vil sige det sådan, at hun har et langt stykke vej, hvis hun skal være det.

Qvortrup hæfter sig blandt andet ved, at Mette Frederiksen ville blive den tredje nordiske generalsekretær i træk efter først Anders Fogh Rasmussen og siden Jens Stoltenberg.

Det taler umiddelbart ikke til statsministeren fordel, lyder vurderingen.

Midt i spekulationerne om Mette Frederiksens fremtid er hun nu langt om længe blevet inviteret til Det Hvide Hus. Foto: Denis Lovrovic/AFP/Ritzau Scanpix

'Tangerende til pinligt'

Sjældent går der længe, før en ny dansk statsminister bliver inviteret til Det Hvide Hus. I Mette Frederiksens tilfælde skulle der gå fire år.

Til sammenligning ventede Anders Fogh Rasmussen 118 dage, Helle Thorning Schmidt 144 og Lars Løkke Rasmussen 708.

- Der var gået så lang tid, at det ville være opsigtsvækkende, tangerende til pinligt, hvis hun ikke fik den invitation nu.

'Kalenderproblemer' har gjort, at Mette Frederiksen endnu ikke har været i Det Hvide Hus, siger statsministeren til Ekstra Bladet. Den undskyldning køber USA-analytiker ikke 1200 dage skulle der gå, før Mette Frederiksen fik en invitation til besøg i Det Hvide Hus. I september besøgte Mette Frederiksen New York City, men uden at lægge vejen forbi præsidentboligen blot få timer væk.

- Jeg tror hun er meget lettet, for det var begyndt at blive lidt påfaldende, at hun ikke havde været der endnu, siger Henrik Qvortrup.

Mette Frederiksens besøg i Det Hvide Hus er planlagt til at finde sted på Grundlovsdag 5. juni. Her vil det dansk-amerikanske samarbejde og den fortsatte støtte til Ukraine blandt andet være på dagsordenen.

Jens Stoltensbergs periode som Nato-generalsekretær udløber til efteråret.