Mette F.: Tør ikke spå om flokimmunitet

- Det er en månelanding i den her kamp mod corona, det er det simpelthen, siger statsminister Mette Frederiksen (S) søndag på et pressemøde på Marienborg, efter at de første danskere er blevet vaccineret mod coronavirus.

- Januar og februar bliver nogle hårde måneder, i værste fald de hårdeste, vi har oplevet under denne pandemi, fortsætter hun.

- Men vi begynder vaccinerne, og det betyder, at hvis alt går som planlagt, så betyder det, at vi kan begynde at yde en større beskyttelse. Jo flere, der bliver vaccineret, des hurtigere kan vi komme tilbage til normalen.

Statsministeren understreger efter et spørgsmål fra en journalist, at hun ikke tør spå om, hvornår vi opnår flokimmunitet i Danmark.

Sådan bliver første fase Hvem får vaccinen først? De første danskere, der får tilbuddet om vaccine, bliver plejehjemsbeboere og sundhedspersonale. De vil modtage tilbuddet enten fra deres institution eller arbejdsplads. I alt vil omkring 40.000 beboere på 933 plejecentre blive tilbudt vaccinen fra medicinalvirksomhederne Pfizer og Biontech. Først i køen står kommunerne Ishøj, Slagelse, Aalborg, Aarhus og Odense. Hvilken vaccine får man? Det er vaccinen fra tyske Pfizer og amerikanske Biontech, der i første omgang kommer til Danmark fra deres fabrik i Belgien. Skal alle have vaccinen? På sigt er det målet, at alle i Danmark, som må få vaccinen, bliver tilbudt den. Men det forventes eksempelvis ikke, at gravide, ammende og børn skal have vaccinen. Tilbud eller tvang? Der er tale om et frivilligt tilbud, har Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, slået fast. Hvordan fordeles vaccinen? Vaccinen ankommer fra Pfizers fabrik i Puurs i Belgien til Statens Serum Institut i København. Herfra bliver den fordelt til landets plejecentrene ud fra tre parametre. Det er kommunalt smittetryk, størrelse af plejehjem og parathed. Indkaldes man til vaccination? De første danskere, der får tilbuddet om vaccine, herunder altså plejehjemsbeboere og sundhedspersonale, vil modtage tilbuddet enten fra deres kommune, institution eller arbejdsplads. Ældre vil løbende blive inviteret efter fødselsdato over e-Boks. Personer i 'helt særlig risiko' kan også blive kontaktet af egen læge. Hen over jul og nytår vil alle borgere over 18 år modtage et brev via e-Boks med tilbud om vaccine. Hvor får man vaccinen? Regionerne er ved at oprette vaccinationscentre, men nogle vil få tilbud om vaccine mere lokalt på for eksempel plejehjem. I Region Syddanmark har man allerede oprettet de første fem vaccinationscentre. Læs mere her. Også Region Midtjylland er klar med syv vaccinationscentre. Centrene får adresse i de byer, hvor der allerede findes corona-testcentre; Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro. Hvem giver vaccinen? Det bliver de praktiserende læger, der i første omgang skal vaccinere samtlige beboere på landets plejehjem, når coronavaccinen kommer. Det oplyser Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i en pressemeddelelse. Herefter ligger det endnu ikke fast, hvem der skal stå for vaccinationen. Hvor mange gange skal jeg vaccineres? Pfizer/Biontechs vaccine kræver to stik for at virke optimalt. Vaccinen har efekt ved første stik, og så bliver den altså boostet efter det andet stik, hvor immunsystemet kender virussen bedre. Man skal stikkes anden gang 21 dage efter første stik. Er der bivirkninger ved vaccinen? Der er bivirkninger ved alle vacciner. De kan muligvis vise sig ved forbigående rødme der, hvor man er blevet stukket, forbigående feber eller muskelømhed. Alvorlige bivirkninger efter en vaccination er meget sjældne. 44.000 mennesker deltaget i fase 3-forsøgene. De vil blive overvåget over i alt to år, men Pfizer/Biontech har i den forbindelse ikke meldt om alvorlige bekymringer vedrørende vaccinens sikkerhed. Hvor effektiv er vaccinen? Pfizer/Biontech var de første til at fremvise positive resultater af fase 3-forsøg, hvor vaccinen beskyttede i 95 procent af tilfældene. Virker vaccinen med det samme Nej. Kroppen skal bruge noget til på at reagere fuldstændigt på vaccinen efter første stik. Ifølge data fra Pfizer/BioNTech-vaccinen forventes det, at der virka går ti dage, før vaccinen begynder at virke. Bliver man testet for immunitet, inden vaccinen gives? Nej, det gør man ikke. Ressourcerne og tiden til at få svaret begrænser den strategi. Og lige nu er 97 procent af befolkningen ikke smittede. Skal jeg betale for vaccinen? Nej. Vaccinen er et gratis tilbud. Men producenten giver den naturligvis ikke væk gratis. EU har således aftalt at betale 15,5 euro - svarende til cirka 115 kroner - per dosis af coronavaccinen fra Pfizer/Biontech. Vil en vaccine hjælpe mig, hvis jeg blev smittet i går? Vacciner kan beskytte mod at blive syg, hvis man er smittet inden for kort tid inden vaccination, men vi mangler at få det bekræftet for coronavirus. Jeg har lige haft corona. Skal jeg stadig lade mig vaccinere? Man ved endnu ikke, om man er beskyttet, så lige nu anbefaler man at lade sig vaccinere, uanset om man har eller ikke har haft corona. Hvorfor vil man gerne have, at hele befolkningen bliver vaccineret? Rationalet er at gøre så stor en del af befolkningen immun, så der ikke kan forekomme smitte. Vaccinerne er ikke 100 procent effektive, ikke alle husker at blive vaccineret, nogle vil ikke vaccineres mm. Men ved at vaccinere 60 til 80 procent, opnår man flokimmunitet, og så er de sidste 20 til 40 procent automatisk beskyttet. Hvor længe virker vaccinen? Det ved man ikke endnu, da de første blev vaccineret for otte til ni måneder siden. Man ved ikke endnu, om man kommer til at skulle blive vaccineret eksempelvis årligt, eller om vaccinen varer for livet. Sådan virker vaccinen Vaccinen fra Pfizer/Biontech indeholder en såkaldt kodestrimmel (RNA), der får kroppens celler til at danne antistoffer mod coronavirus. Herefter kan kroppens immunforsvar genkende og beskytte sig mod coronavirus. Man skal have vaccinen to gange med et par ugers mellemrum for, at den har optimal effekt. Man kan efter vaccination forvente at være 'godt beskyttet' mod coronavirus. Det er dog ikke sikkert, at alle vaccinerede får fuld beskyttelse mod virussen. Hvordan kan det gå så stærkt med at udvikle en vaccine? Først og fremmest har medicinalselskaber, stater og forskere verden over kastet store beløb og ressourcer i udviklingen af en coronavaccine. Medicinselskaber skal gennem tre forsøgsstudier med mennesker for at kunne få godkendt en vaccine. Normalt gennemfører de fase 1, inden de går i gang med fase 2, men selskaberne har under corona haft studierne kørende mere sideløbende. I stedet for at se på data fra forsøg, når de er afsluttet, har medicinalselskaberne mulighed for at sende data løbende til læge-agenturer som også bliver vurderet løbende. Det betyder, at godkendelsesprocessen kan skæres fra 210 dage til 70 dage. Derudover har lægemiddelmyndighederne også kastet flere ansatte og ressourcer i at gennemgå data og evaluere vaccinerne. Hvordan skal vaccinen opbevares? Vaccinen fra Pfizer/Biontech skal opbevares ved minus 70 grader. Den kan holde fem dage i køleskab. Den køres ud i landet i kølebokse, som bliver sat ind i store lastbiler. Hvor mange doser får Danmark? Den danske regering har i første omgang lavet en aftale med pfizer/Biontech om køb af to millioner doser. De kommer dog ikke alle i første sending, men

Først i køen

Danmark modtog lørdag morgen 9750 doser af vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som mandag blev godkendt i EU. Den er blevet fordelt til et plejehjem i hver af landets fem regioner, og søndag er de første længe ventede stik altså blevet givet.

Der skal gives endnu et stik om et par uger, før den optimale effekt af vaccinen opnås. Forrest i køen til vaccinen står personer i risikogrupper. Det gælder ældre og kronisk syge.

Det samme gælder sundheds- og plejepersonale og udvalgt personale, som har tæt kontakt med syge og personer i risikogrupperne.

Jytte Margrethe Frederiksen fra plejecenteret Kærbo i Ishøj var en af de første danskere, der blev vaccineret mod corona.

Vaccinen har i forsøg vist at have en effektivitet på 94 procent.

I den kommende uge ventes der at blive leveret yderligere 38.025 vaccinedoser. I ugerne efter vil der komme knap 48.000 doser om ugen.