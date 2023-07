Mette F.: Uden vores hjælp, så var de færdige!

VILNIUS, LITAUEN (Ekstra Bladet): Ukraine og præsident Volodymyr Zelenskyj er ikke utaknemmelige, selvom de er utålmodige i deres iver efter at komme med i Nato og få fingre i så mange våben som muligt til deres krigsindsats mod Putins Rusland.

Sådan lyder beskeden fra statsminister Mette Frederiksen på sidstedagen til Nato-topmødet i Vilnius. Men den danske statsminister understreger samtidig, at Ukraine ville være prisgivet uden Natos og dermed også Danmarks hjælp.

Dermed lægger hun luft til den britiske forsvarsminister Ben Wallace, som tidligere på dagen meldte ud, at Ukraine bør udvise taknemmelighed over de mange donationer, som Nato- og G7-landene yder.

- Hvad siger I til den britiske udenrigsminister Ben Wallace, der har sagt, at der bør være taknemmelighed fra Ukraines side?

- For det første er jeg ikke et sekund i tvivl om, at ukrainerne er glade for de beslutninger, der er truffet. Det er første gang i historien, at en præsident fra Ukraine sidder inde ved bordet som i dag med et nyt råd. Vi har fjernet nogle af de forsinkende elementer i en optagelsesproces. Vi er i gang med at sikre, at det ukrainske forsvar kan indgå i Nato, svarer hun på Ekstra Bladets spørgsmål og fortsætter:

- Når det er sagt: De er i krig. Det er en præsident, der er i krig. Hans folk dør på slagmarken. Det er vi smerteligt bevidste om. Derfor er der selvfølgelig en utålmodighed. Det har der været gennem halvandet år fra Ukraines side.

- Men hvad synes I så om, at den britiske forsvarsminister som kæmpe Natoland og som G7-land går ud og siger, at ukrainerne skal udvise taknemmelighed?

- Jeg vil sige det på den måde, at jeg oplever ikke andet end taknemmelighed fra ukrainernes side. Det gælder hele vejen rundt. De ved godt, at hvis vi ikke havde taget imod deres flygtninge, ydet finansiel hjælp og humanitær hjælp, så var de færdige i det land! Vi hører ikke andet end kæmpe taknemmelighed.

Tidligere på dagen kom det frem, at de største økonomiske magter på topmødet har udstukket et løfte om at støtte Ukraine, 'så længe, det er nødvendigt,' ift. landets krig med Rusland.

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, lægger en støttende hånd på Zelenskyjs skulder. Yderst til venstre kan præsident Joe Biden (USA) og premierminister Rishi Sunak (UK) skimtes. Foto: Linda Johansen

Zelenskyj kan øjne danske F-16

De lander måske ikke i næste uge. Men Volodymyr Zelenskyj kan udover at få trænet sine jagerpiloter i Danmark nu også skimte muligheden for at få fingre i de aldrende danske kampfly.

På Nato-topmødet gik Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen så langt, som de kunne i deres udtalelser.

- Man går ikke så langt i det her, hvis ikke man også på et tidspunkt er klar til at donere, lød det fra Mette Frederiksen (S), som fortsatte:

- Det her er ikke noget, vi kommer til at gøre egenhændigt fra dansk side - det vil være i en koalition med andre. Men som vi også har sagt til jer gentagne gange, så er det noget, vi er i løbende dialog om med vores allierede.