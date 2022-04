Mette F.: - Vi har ikke gjort nok

Mette Frederiksen holder torsdag eftermiddag pressemøde med Volodimir Zelenskij i Ukraine. Her fortæller hun blandt andet, at Danmark øger sit bidrag til våben til Ukraine med 600 millioner kroner

- Så længe der er krig i Ukraine, har vi ikke gjort nok.

Sådan lyder erkendelsen fra statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag på et pressemøde sammen med den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij.

- Men vi har allerede gjort meget, og vi kommer til at gøre mere, fortsætter hun.

'Hjerteskærende'

Mette Frederiksen befinder sig netop nu i Ukraine, hvor krigen har raset siden slutningen af februar. Hun er den første skandinaviske leder, som besøger Ukraine efter krigens begyndelse.

Statsministeren har tidligere på dagen opholdt sig i byen Borodjanka lidt uden for Kiev for senere at mødes med Zelenskij i selskab med Spaniens premierminister, Pédro Sanchez. Også han deltager i pressemødet.

- Uanset om I er i Ukraine eller andre steder i verden, skal I vide, at hele Danmark står bag jer i disse mørke tider, siger Mette Frederiksen på pressemødet henvendt til det ukrainske folk.

- Jeg er dybt berørt af det, jeg har set, hørt og følt i dag. Det er hjerteskærende.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Pool Moncloa/Borja Puig de la Be/Ritzau Scanpix

Sender flere våben

På pressemødet gentager hun, at Danmark vil sende flere våben til Ukraine. Danmark øger sit bidrag til våben til Ukraine med 600 millioner kroner, lyder det således.

Samlet har vi dermed bidraget med militær støtte for en milliard kroner. Det er dog endnu uvist, hvilke våben der er tale om.

Volodimir Zelenskij siger på pressemødet, at han er taknemlig for den militære støtte, som Ukraine allerede har modtaget fra Spanien og Danmark, men at der er brug for flere våben.

– Vi har ikke nok tunge våben. Vi har talt meget om det, vi er taknemmelige for støtten fra vores gæster, som allerede er blevet sendt, og som er på vej, siger Zelenskij.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Pool Moncloa/Borja Puig de la Be/Ritzau Scanpix

Hemmeligt besøg

Tidligere på dagen udtalte Mette Frederiksen til TV 2, at hun mener, at Danmark skal hjælpe med at genopbygge Ukraine efter krigen.

- For få måneder siden levede man en helt normalt liv her, og nu er alt fuldstændigt ødelagt. Det er gennemført forfærdeligt, sagde hun.

Denne pointe gentager hun på pressemødet.

Besøget i Ukraine har været omgærdet af massivt hemmelighedskræmmeri af hensyn til sikkerhedssituationen for den danske delegation og de ukrainske myndigheder.

Det vil ifølge Ekstra Bladets oplysninger vare hele torsdagen, hvorefter Mette Frederiksen atter rejser hjem til Danmark.

Mette Frederiksen på besøg i Kiev, hvor hun vises rundt af en lokal.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Socialdemokratiet har tidligere argumenteret for, at det ville være en glidebane, hvis Danmark fjernede sit forsvarsforbehold i EU. Nu mener de det modsatte. Hør mere i ugens udgave af 'Ingen kommentarer'.