Mette F.: - Vi skal gøre det grønt at flyve

Regeringen sætter et ambitiøst mål om, at kunder skal kunne flyve helt grønt i Danmark senest i 2030, hvilket betyder, at prisen på en flybillet kan stige.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) lørdag aften i sin årlige nytårstale, der indeholder en deadline for et af de varmeste emner i klimadebatten.

- Bliver det svært? Ja. Kan det lade sig gøre? Ja, det tror jeg. Vi er allerede på vej. Dygtige forskere og virksomheder arbejder på løsningerne.

- Lykkes vi med det, så vil det være et grønt gennembrud. Ikke bare for Danmark, men for hele verden. Hvis der er noget, de seneste år har lært os om håndteringen af store kriser, så er det, at vi aldrig må tøve, siger hun fra embedsboligen Marienborg.

Regeringen sætter samtidig et delmål om, at kunder i senest 2025 skal have mulighed for at flyve delvist grønt på en indenrigsrute. Det er uvist, hvad det vil betyde, hvis det ikke lykkes.

Det er endnu uvist, om det er muligt at nå målet. De seneste år har ambitionen om grøn flyvning fyldt mere og mere i den offentlige debat.

Det kan ske ved, at grøn energi fra eksempelvis vindmøller bruges til at udvinde brint fra vand, der sammen med CO2 kan omdannes til grønt brændstof.

Det grønne brændstof, der i dag kan produceres, er flere gange dyrere end almindeligt brændstof.

Udgiften til brændstof udgør i dag op mod en fjerdedel af prisen på en flybillet, så spørgsmålet er, hvor meget ekstra forbrugerne skal betale, og om de er villige til det.

At bruge grøn energi til at skabe grønt brændstof kaldes 'Power to X', og det er et nøglebegreb i den grønne omstilling.

I december fremlagde regeringen et udspil med 1,25 milliarder kroner til udvikling af teknologien, der omdanner grøn el til grønne brændstoffer.

Danmark har gode forudsætninger for at producere grønt brændstof med en stor produktion af vindkraft og grøn strøm samt et velfungerende gassystem.

Folketinget planlægger to enorme energiøer i Østersøen og Nordsøen, hvor der skal produceres grøn energi til kommende Power to X-anlæg, der på sigt skal erstatte al brug af fossile brændstoffer i Danmark.