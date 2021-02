Mette F.: Vi skal vænne os til flere coronatest

Vacciner kan ikke stå alene i kampen mod coronavirusset. Borgerne i Danmark må også vænne sig til, at coronatest bliver en endnu større del af hverdagen i den kommende tid.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Berlingske.

- Et af mine vigtigste budskaber er, at vi som danskere skal vænne os til, at test er kommet for at blive, og at vi får behov for at udvide det endnu mere.

- Man skal vænne sig til, at det at blive testet tit – ganske givet et par gange om ugen – er en fundamental del af strategien for at have et mere åbent samfund end i dag, siger hun til avisen.

Med den nuværende viden kan vaccinerne ikke stå alene, understreger hun. Alternativet til at lave markant flere test er, at 'samfundet bliver helt eller delvist lukket ned', lyder det fra statsministeren. Borgerne må indstille sig på at være fleksible.

- Vi skal i virkeligheden tænke test som en vigtig del af forudsætningen for, at vi får mere og mere af vores almindelige liv tilbage, siger hun.

I det længere interview med Berlingske siger hun desuden, at produktion af vacciner med danske skattekroner i samarbejde med erhvervslivet skal sikre leverancer i tilstrækkeligt omfang.

Og der skal være kontrol ved grænserne i et længere perspektiv. Det skal sikre, at nye mutationer ikke kommer til landet, siger hun til avisen.

Hun vil undgå, at landet skal lukkes – som det er nu – igen.