Mette F. vil fjerne bureaukrati med ældrelov og sætte kommuner fri

Regeringen vil afskaffe 'den omfangsrige regulering og lovgivning' på ældreområdet og starte helt forfra med en ny ældrelov.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) lørdag aften i sin årlige nytårstale, der også åbner for, at alle kommuner kan lave forsøg med afbureaukratisering, hvilket har været et politisk betændt problem i årtier.

- Hånden på hjertet, så har vi endnu ikke den ældrepleje i Danmark, som vores ældre har fortjent.

- Jeg vil derfor i aften foreslå noget vidtgående. At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet og starter forfra, siger hun fra embedsboligen Marienborg.

Hun nævner selv et eksempel, hvor en jordemoder for 20 år siden havde næsten dobbelt så mange fødsler som i dag, men der er kommet flere opgaver til, så der er mindre tid til de fødende.

Hun er den sjette statsminister, der problematiserer den øgede bureaukratisering. Ingen er dog for alvor lykkedes med at gøre op med problemet, og i mellemtiden er problemerne kun blevet større.

- Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og varme hjerter. Lad os pårørende være mere sammen med vores gamle. Lad de ældre få den kærlighed og pleje, som livets efterår kræver, siger hun.

Syv kommuner har tidligere fået mulighed for at blive fri for næsten alle statslige regler på en række velfærdsområder, og i det nye år skal alle landets kommuner tilbydes det samme.

Det er dog op til borgmestre og byråd rundt om i landet, i hvor høj grad de vil gøre brug af det.

Statsministeren foreslog selv i sin åbningstale af Folketinget i 2020 at sætte syv kommuner fri. Der har tidligere været lignende forsøg, men denne gang har det været mere omfattende.

Mette Frederiksen vil også målrette regeringens forslag om en 37-timers arbejdspligt til de steder, hvor der virkelig mangler medarbejdere.

Hun nævner selv ældreplejen.

Forslaget skal ramme eksempelvis kvinder med ikkevestlig baggrund, der har boet i Danmark i mange år uden at have et arbejde.

- Jeg ved godt, at man ikke fra den ene dag til den anden kan gå ind og arbejde på lige fod med kolleger, der har uddannelse og erfaring.

- Men så kan man nogle andre ting. Smøre madder, vaske tøj, gøre ekstra rent. Du starter med at gøre nytte på plejehjemmet for din ydelse. Så snart du er klar til uddannelse eller job, så skal du tjene dine egne penge, siger hun.