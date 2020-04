Mette F. vil have fælles europæisk produktion af vaccine

Danmark har en 'uklog' og 'uholdbar' sårbarhed over for pandemier, fordi Danmark ikke har en hjemmeproduktion af værnemidler og test af corona.

Det erkender statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag i forbindelse med spørgetimen med statsministeren.

Støttepartierne Enhedslisten og SF mener begge, at vaccineproduktionen skal tilbage i danske hænder.

Indtil 2016 producerede Statens Serum Institut selv vacciner. Men den statslige vaccineproduktion blev i 2016 solgt til et saudiarabisk firma for 15 millioner kroner.

Mette Frederiksen ønsker en europæisk produktion igangsat hurtigt.

- Vi skal have en hjemmeproduktion nationalt og mellem ligesindede lande, så vi ikke ikke igen kommer til at stå i denne situation. Det vil jeg tage op på møde med de øvrige EU-lande i denne uge.

- Håndtering i Europa og ligesindede lande har afsløret en sårbarhed, som er uholdbar.

- Jeg ønsker ikke en så stor afhængighed af andre lande i en pandemi. Vi skal have en produktion af medicin, respiratorer, værnemidler og test, siger Mette Frederiksen.

Hun kommer ikke ind på, om det skal betyde en større økonomisk støtte fra Danmark til EU for at finansiere det.

SF-formand Pia Olsen Dyhr mener, at Folketinget skal mødes for at diskutere, hvordan man kan etablere et vaccineberedskab. Det er statsministeren enig i.

- Ja selvfølgelig. Jeg mener også, at det vil være klogt at gøre. Vi skal i gang nu, siger Mette Frederiksen.

Pernille Skipper, politisk ordfører for Enhedslisten, mener, at coronakrisen har vist, at eksempelvis en vaccineproduktion bør være en del af kritisk infrastruktur.

Til det siger statsministeren:

- Jeg vil meget gerne være med til at lovgive, så vi klogere og bedre beskytter den kritiske infrastruktur.

Det vil ifølge statsministeren være for omkostningsfuldt, hvis Danmark skal stå for hele produktionen selv.

Både Enhedslisten og SF mener dog, at Danmark selv skal stå for produktionen igen. Det er vigtigt selv at kunne stå for en eventuel produktion af vaccine mod corona, mener partierne.

Efter svarene fra statsministeren lyder det fra Olsen Dyhr:

- Jeg er glad for, at Mette Frederiksen erkender, at det er uholdbart, at vi ikke selv kan producere vaccine og værnemidler. Det var en klar fejl at sælge statens vaccineproduktion.

- Det kan ingen være i tvivl om længere. Derfor skal den hurtigst muligt tilbage på danske hænder.

Efter spørgetimen vil Mette Frederiksen ikke svare ja eller nej på, om det var en fejl at sælge vaccineproduktionen.

Tilbage i 2004 blev emnet nævnt i en rapport fra Rigsrevisionen. Heri stod der:

- Sundhedsstyrelsen finder, at den optimale måde at sikre vaccineforsyningen i Danmark i en pandemisituation vil være en national produktion af influenzavaccine.