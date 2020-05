Mette F. vil regne på stor åbning

I en mail sendt til partilederne torsdag åbner Mette Frederiksen for at åbne store dele af samfundet, mens diskoteker og spillesteder må væbne sig med tålmodighed

I en mail sendt ud fra Statsministeriet torsdag inden partileder-runden, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at Mette Frederiksen ville forslå Statens Serum Institut at lave beregninger til en udvidelse af fase 2 med elementer fra både fase 3 og 4.

Med andre ord, en genåbning af alt, som ikke er allerede er åbnet - set bort fra diskoteker og spillesteder.

Beregninger fra Statens Serum Institut er et central omdrejningspunkt, som politikerne læner sig op af, når der skal træffes beslutninger, der omhandler genåbning af samfundet.

Mailen er sendt i forlængelse af statsministerens indkaldelse til nye forhandlinger om åbning og ramte partiledernes indboks kort inden, de skulle i tv-debat på DR og TV2.

Ved tidligere forhandlinger har en stor del af grundlaget for genåbning hvilet på beregninger fra Statens Serum Institut, hvorfor det ser sort ud for diskoteker og spillesteder, hvor Mette Frederiksen i mailen foreslår at få lavet kvalitative vurderinger i stedet for egentlige beregninger.

'På grund af de veletablerede problematikker omkring superspredning på diskoteker, spillesteder og i nattelivet vil vi dog foreslå, at den del ikke indgår. I stedet kan sundhedsmyndighederne komme med en kvalitativ vurdering heraf', står der i mailen fremsendt til partilederne.

Genåbningsplan for Danmark Følgende foreslås beregnet på af Statens Serum Institut i forhold til genåbning af det danske samfund: Kultur og aktiviteter: Fx museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier Udendørs forlystelsesparker Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. Sommeraktiviteter for børn og unge Offentlig sektor der er særligt udsat for 'sagspukler' Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter der kræver tilstedeværelse Voksenuddannelse målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre Højskoler mv. Indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler): På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser Fuld åbning af DR og TV2 Alle øvrige uddannelser Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (fx fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller) Vis mere Luk

Den ovenstående liste er dermed udtryk for erhverv, der potentielt kan åbnes i forbindelse med en udvidelse af fase 2 af genåbningen af Danmark.

I mailen fremgår det ligeledes, at regeringen vil melde ud om grænsekontrollen senest 1. juni. Dermed kan den heftige debat om sommerhusudlejning få et endeligt svar på, om vi kan byde velkommen til de tyske turister, der hvert år bidrager med en stor sum penge til den danske turistindustri.