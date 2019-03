Mette F. vil stoppe Blackstone, men det er lokal S-formand der står bag salg

Mette Frederiksen vil stoppe Blackstone efter salget af Den Sønderjyske By, men formanden for Socialdemokratiet på Frederiksberg, Erik Jensen, står bag boligsalget

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil stoppe Blackstone.

Det sker efter salget af Den Sønderjyske By på Frederiksberg til kapitalfonden Blackstone, fortalte Mette Frederiksen til Ekstra Bladet, da formanden besøgte en Blackstone-lejlighed på Vesterbro.

Mette Frederiksen besøgte en ejendom på Vesterbro, hvor beboerne oplever urimelige renoveringer.

Men bag salget, der har fået formanden til at gå i flæsket på kapitalfonden, står Frederiksbergs Socialdemokratiske formand, Erik Jensen.

Han er næstformand i Frederiksberg Boligfond, der har solgt ejendommen. Blackstone opkøber ifølge Mette Frederiksen boliger 'med det ene formål at tjene en masse penge på store huslejestigninger'.

Da Ekstra Bladet ringer til Erik Jensen for at spørge til hans rolle i salget, lægger han hurtigt på.

- Det kan du godt glemme. Det udtaler jeg mig ikke om. Det har vi en formand til, siger han.

Frederiksberg Boligfonds formand, det konservative byrådsmedlem Flemming Brank, vil ikke længere udtale sig til pressen, fordi der er udsigt til en retssag med lejerne, der mener, at boligfonden ulovligt har frasagt deres forkøbsret, som et tinglyst skøde fra 1932 giver dem ret til.

Beboerrepræsentant i Frederiksberg Boligfonds bestyrelse Verner Obel mener, at det flugter meget dårligt med Socialdemokratiets politik.

- En ansvarlig socialdemokrat skal selvfølgelig sikre en god økonomi, men jeg synes, det var et ualmindeligt voldsomt at sælge ejendommen i stedet for selv at modernisere lejlighederne.

Verner Obel forsøgte at bremse salget, men det stod ifølge ham klart, at Flemming Brank og Erik Jensen var fast besluttet på et salg.

- Der var mange andre, man kunne have solgt til, så jeg synes, det var rent idioti at sælge til Blackstone, siger Verner Obel.

Viceborgmester raser

Frederiksbergs S-viceborgmester, advokaten Michael Vindfeldt, er rasende over, at Frederiksberg Boligfond har valgt at sælge ejendommene til Blackstone.

'Store amerikanske pengetanke køber boligejendomme op på bl.a. Frederiksberg. For at istandsætte og sætte lejen op. På den måde presses sygeplejersken, politimanden, sosu'en og buschaufføren ud af byen. Det gør mig rasende!', skriver han på Facebook.

Han mener alligevel ikke, at Erik Jensens rolle som lokalformand i S kolliderer med hans handlinger i boligfonden.

- Hvad mener du om, at Erik Jensen er gået med til at sælge ejendomme til Blackstone?

- Når man er udpeget til fondsbestyrelsen, så skal man gøre det, der er det økonomisk rigtige for fonden. Det har jeg ikke indsigt i at sige, om det er. Det, jeg kan sige, er, at jeg synes, det er et utrolig dårligt valg af køber.

- Hvordan hænger det sammen, at Erik Jensen netop har solgt en ejendom til Blackstone og samtidig er lokalformand for Socialdemokratiet, som nu kalder til kamp mod Blackstone?

- Du får ikke mig til at gå ind i personsager. Jeg tegner den politiske linje, og partiet synes, det er en dårlig idé at sælge til Blackstone. Jeg har været i dialog med vores boligordfører på Christiansborg, der nu er kommet med et udspil, og det synes jeg viser rigtig gode takter med bl.a. helt konkrete bud på, hvordan vi får stoppet kapitalfondenes vide opkøb i hovedstaden.

- Hvorfor vælger en socialdemokrat at sælge til Blackstone?

- Jeg kan ikke svare på, hvorfor boligfonden har solgt ejendommene til Blackstone.

- Kan du forstå, at der er nogen, der tænker, at Erik Jensen har sagt til dig, at den her sag skal køre igennem kommunen, for at boligfonden kan overleve?

- Jeg forholder mig til virkeligheden, og den er, at jeg holder tingene adskilt. Derfor var jeg heller ikke bekendt med, hvem der var køber. Jeg handler i forhold til, hvad der er bedst for kommunen.

- Hvad mener du er bedst for borgerne i kommunen. At Blackstone får lov at beholde ejendommen, eller at lejerne får en forkøbsret?

- Jeg vil ønske for lejerne, at de kommer til at overtage ejendommene som andelsboliger.

- Til den pris, som Blackstone har fået?

- Jeg vil ikke forholde mig til, hvad der er den rigtige pris. Det må en retssag afklare.

