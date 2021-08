Mette Frederiksen: 84 personer evakueret fra Kabul

Det fortæller statsministeren onsdag på et pressemøde om situationen i Afghanistan

Der er onsdag etableret en luftbro mellem Kabul og København via Islamabad.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Statsministeriet onsdag eftermiddag.

- Den luftbro er nu operationel, fortæller hun indledningsvist.

Herefter fortæller Mette Frederiksen, at 84 personer nu er evakueret fra lufthavnen i Kabul til den pakistanske hovedstad. Derfra skal de fragtes til Danmark.

Flere på listen

Evakueringslisten tæller både lokalt ansatte, danske statsborgere, tolke og deres familier, uddyber udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Vi vil hellere evakuere én for meget end én for lidt, siger han.

På pressemødet er forsvarsminister Trine Bramsen også til stede.

Hun påpeger, at Danmark som et af de første lande søndag kunne lande et Hercules-fly, der evakuerede både danske og norske statsborgere.

- At det lykkedes at lande skyldes ikke mindst en usædvanligt dygtig og modig indsats af flypersonalet. Og fra de danske soldater, der beskyttede flyet på jorden og holdt situationen under kontrol.

Lørdag sendte man således to militære fly til regionen for at være klar, hvis den civile lufttrafik lukkede ned.

- Men vi er nu etableret, og vi opererer. Vi er stadig i gang med at evakuere, siger Trine Bramsen videre.

Der er omkring 70 danske statsborgere eller personer med opholdstilladelse i Danmark tilbage i Afghanistan, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

På forespørgsel fra USA understøtter Danmark nu evakueringen af allierede statsborgere.

