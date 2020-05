- Jeg vil gerne advare mod, at Christiansborg kommer til at give et billede af, at corona er bag os, siger statsministeren

Mette Frederiksen advarer mod en stor yderligere åbning:

- Jeg vil gerne advare mod, at Christiansborg kommer til at give et billede af, at corona er bag os. Det vil i mine øjne være forkert at gå for hurtigt frem og sætte alt det over styr, som vi har opnået, siger hun på en pressebriefing.

Statsminister Mette Frederiksen siger, at der ikke bør gå 'Christiansborg-fnidder' i aftalen om en yderligere genåbning.

- Det går ikke, at Danmark har en statsminister, der lader sig presse midt i en krise. Den går ikke med mig. Jeg lader mig ikke presse til noget, som ikke er forsvarligt. Vi kan ikke forhandle med en virus. Det er biologi, siger Mette Frederiksen.

Meldingen kommer kort inden forhandlingerne om, hvordan Danmark skal åbnes yderligere.

- Vi har sagt, at der inden 1. juni skal være en melding fra regeringen om grænsen. Det står jeg fast på. Vi skriver 20. maj, så der er ikke lang tid til 1. juni. Vi fører dialogen med andre lande, og jeg glæder mig meget, til vi kan åbne grænsen igen, siger Mette Frederiksen.

Besynderligt

Inden forhandlinger talte også oppositionens leder, Jakob Ellemann-Jensen, med pressen.

- Jeg siger ikke, at grænsen skal åbnes i morgen. Jeg siger, at vi inden udgangen af måneden skal have lempet på restriktionerne på grænsen, siger han.

Han kalder det 'besynderligt', hvis statsministeren har indkaldt til forhandlinger, som hun 'til formiddag har fortrudt, fordi et flertal er lidt proaktivt.'

- Det vil undre mig meget, hvis en statsminister sidder et flertal i Folketinget overhørig. Spørgsmålet er ikke, om jeg kan acceptere det, men om hendes støttepartier kan acceptere det, siger Jakob Ellemann-Jensen.

