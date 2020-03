Mette Frederiksen afviser at droppe daginstitution-betaling

De fleste må forvente, at man betaler for noget, der bliver aflyst, hvorfor man heller ikke kan slippe for at betale for lukkede institutioner

Mette Frederiksen lægger op til, at danskerne fortsat skal betale for daginstitution, selvom der ikke er pasning i de kommende uger:

- Der er ikke mange af os, der kan forvente at komme igennem det her, uden at ting bliver aflyst, selvom man har betalt for det inden. Så det er vigtigt at have en ordentlig balance på det her, siger Mette Frederiksen.