Mette Frederiksen afviser kritik: - Der er jo ingen forvirring

Statsminister Mette Frederiksen (S) afviser kritikken af en for upræcis ordlyd i afstemningen om forsvarsforbeholdet.

Ifølge Jyllands-Posten siger hun torsdag under et besøg hos danske soldater på en militærbase i Letland, at der formentlig altid vil være diskussion om ordlyden.

Men i dette tilfælde mener hun ikke, at formuleringen kan give anledning til tvivl.

- Der er jo ingen forvirring om det her. Undskyld mig. Alle danskere ved da godt, at det, som vi tager stilling til den 1. juni, er, om Danmark skal være med i det europæiske arbejde på forsvars- og sikkerhedsområdet, siger hun ifølge avisen.

- Og når vi beder folk om at forholde sig til, om Danmark skal være med, kræver det, at vi afskaffer det forbehold, lyder det videre.

Onsdag kom det frem, at spørgsmålet til folkeafstemningen kommer til at lyde:

- Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar?

Både fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten har der været politisk kritik. Men også eksperter ser problemer.

Professor i statskundskab på Aarhus Universitet Derek Beach kalder over for Ritzau ordvalget 'forvirrende'. Blandt andet mener han, at der burde have stået 'EU' direkte i spørgsmålet. Samtidig burde det ifølge ham have været mere tydeligt etableret i spørgsmålet, at der findes et EU-forbehold nu, og at det er det, der stemmes om.

Flere eksperter i retorik udtrykker over for Jyllands-Posten også skepsis over for formuleringen.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen afviser ifølge avisen i lighed med statsministeren kritikken. Han kalder formuleringen ret præcis og neutral.

Ellemann-Jensen var sammen med de andre partiledere bag det nationale kompromis på forsvarsområdet med på statsministerens tur til Baltikum onsdag og torsdag.

Mette Frederiksen siger, at de fem partiledere ikke har været involveret i, hvordan spørgsmålet blev formuleret.