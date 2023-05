Mette Frederiksen besøger Joe Biden i Det Hvide Hus

'Kalenderproblemer' har gjort, at Mette Frederiksen endnu ikke har været i Det Hvide Hus, siger statsministeren til Ekstra Bladet. Den undskyldning køber USA-analytiker ikke

Rekordlænge har statsminister Mette Frederiksen skullet vente på en invitation til at komme i audiens hos USA's præsident i Det Hvide Hus.

Men nu er et besøg endelig i kalenderen.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Besøget er planlagt til at finde sted på Grundlovsdag den 5. juni.

'Det er altid noget særligt for en statsminister at repræsentere Danmark i Det Hvide Hus. Det er det også for mig, og jeg glæder mig til besøget. USA er vores vigtigste allierede. Det transatlantiske bånd er så stærkt, som det nogensinde har været,' udtaler Mette Frederiksen i pressemeddelsen.

Manglende invitation vakte opsigt

Men selvom båndet til USA ifølge statsministeren aldrig har været stærkere, har hendes forgængere været inviteret til Washington D.C. langt hurtigere end Frederiksen.

Med Poul Nyryp (S) gik der 102 dage, Anders Fogh-Rasmussen (V) ventede 118 dage, Lars Løkke-Rasmussen var oppe på 708 dage, mens Helle Thorning-Schmidt kom på besøg allerede efter 144 dage.

Til sammenligning vil der være gået cirka 1500 dage, når Mette Frederiksen sætter sine ben i Det Ovale Værelse.

Allerede i marts 2021, to måneder efter Joe Bidens indsættelse, blev det bemærket, at Mette Frederiksen endnu ikke havde modtaget en opringning fra den amerikanske præsident.

'Bekymrende' for relationen mellem Danmark og USA, mente flere eksperter dengang.

Det er dog ikke noget, der nævnes på et ord i pressemeddelelsen.

Her fremgår det i stedet, at det dansk-amerikanske samarbejde og den fortsatte støtte til Ukraine er på dagsorden til det længeventede møde.



'En usikker verden kræver sikre partnerskaber. Der er krig i Europa. Den geopolitiske situation er i opbrud. Autoritære tendenser vinder frem. Det har Ruslands brutale invasion kun bekræftet. USA er under præsident Bidens lederskab gået forrest i støtten til Ukraine. Vi står samlet, ikke splittet', siger statsminister Mette Frederiksen om besøget.

