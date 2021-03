Mette Frederiksen: Der er for stor smitte hos ikkevestlige

For mange personer med ikkevestlig baggrund bliver smittet med corona i Danmark, mener statsminister Mette Frederiksen (S).

Det siger hun onsdag i en hasteforespørgsel om smittetrykket i Odense-bydelen Vollsmose og andre udsatte boligområder, hvor der bor mange indvandrere.

- Vi har igennem hele epidemien i Danmark set en overrepræsentation af smittede med anden etnisk herkomst end dansk. Det gælder særligt borgere med ikkevestlig baggrund.

- Der er for mange med ikkevestlig baggrund, som bliver smittet. Det er et problem for vores håndtering af pandemien i Danmark, siger Mette Frederiksen.

Det er Pia Kjærsgaard (DF), Pernille Vermund (NB) og løsgænger Inger Støjberg, som har indkaldt statsministeren til debat om emnet i Folketingssalen.

Foruden i Vollsmose har der været problemer med for højt smittetryk i for eksempel Kolding, Ishøj og Esbjerg. I bydele, hvor der bor mange med en anden etnisk baggrund end dansk.

Borgere i Vollsmose fortæller, at der bliver slækket på restriktionerne.

Mette Frederiksen mener, at problemet kan hænge sammen med, at man i disse områder bor mange personer sammen i små boliger. Og at mange indvandrere for eksempel arbejder i frontlinjen, altså i sundhedsvæsnet. Men også i rengøringsfaget eller som buschauffører.

Men det er næppe hele forklaringen, mener Mette Frederiksen.

- I dag er der ingen, som længere kan være i tvivl om, hvordan man skal forholde sig til epidemien. Vi kan alle sammen blive smittet, og vi kan alle komme til at bringe os i en situation, hvor vi kan smitte andre.

- Men alle ved, hvad vi har at gøre med nu, så det kan ikke være en undskyldning, at man ikke har fået information om denne pandemi, og hvad man skal gøre, hvis man bliver smittet. Det er over et år nu, at vi har kæmpet mod coronaen, siger Mette Frederiksen.

Pia Kjærsgaard mener, at det hverken er mangel på information eller boligforhold, der er skyld i den forhøjede smitte i indvandrermiljøet.

- Jeg har været på besøg i mange af disse ghettoområder. Det er store boliger med en masse plads.

- Årsagerne er adfærd og kultur, siger Pia Kjærsgaard.