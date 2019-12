Mette Frederiksen er klar til debat om omstridte pressechefer

Statsminister Mette Frederiksen (S) er klar til at møde op til en forespørgselsdebat om ansættelsen af pressechefer i ministerierne.

Det fortæller Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, til TV2 News.

Ansættelserne er blevet kritiseret, fordi flere af pressecheferne har bånd til Socialdemokratiet.

Kritikken giver Jesper Petersen dog ikke meget for.

- Man har forsøgt at køre rundt i den her historie i flere måneder, uden der har vist sig nogen form for dokumentation for, at det ikke skulle være korrekt, når de enkelte departementschefer, som har stået for ansættelsen, har redegjort for, at de er foregået fuldstændig efter bogen, siger han.

Berlingske kan lørdag fortælle, at et politisk flertal med Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative og Liberal Alliance har bedt Mette Frederiksen om at møde op til en forespørgselsdebat.

Ikke mindst Venstre har tordnet mod, at syv af ti nyansatte pressechefer i ministerierne på en eller anden måde har bånd til S-regeringen.

Mette Frederiksen har tidligere afvist at møde op i et samråd om samme sag. I stedet henviste hun til skatteminister Morten Bødskov (S).

Statsministeren har dog svaret på spørgsmål fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, om ansættelsen af pressecheferne.

Det er sket under statsministerens spørgetime i Folketingssalen.

Det har dog ikke været nok for Venstre. Partiet ser et grundlæggende problem i ansættelsen af pressecheferne, der i henhold til dansk tradition formodes at skulle agere politisk neutralt.

- Grundlæggende handler denne sag om, hvorvidt vi har tillid til, at vi i Danmark har et embedsværk, der er partipolitisk neutralt, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V) til Berlingske.