Mette Frederiksen forventer nye initiativer til coronakamp

Statsminister Mette Frederiksen (S) forventer, at det bliver nødvendigt igen at få indført nogle initiativer, der kan bryde smittekæder.

- Så smitten holdes nede. Og så vi forebygger indlæggelser.

Det skriver hun søndag aften i opslag på de sociale medier Facebook og Instagram.

Her gør hun det samtidig klart, at regeringen ser 'med stigende alvor og bekymring' på den stigende coronasmitte i samfundet. Statsministeren opfordrer samtidig de, der ikke er blevet vaccineret, til at få stikkene.

- Book en tid nu, lyder det.

Ifølge Mette Frederiksen spredes smitten blandt andet fra dem, der ikke er blevet vaccineret mod coronavirus, til dem, der er vaccineret - herunder ældre og andre i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes.

Statsministeren nævner ingen konkrete initiativer til at bekæmpe coronavirusset.

Blandt tidligere initiativer og restriktioner kan nævnes forbud mod at forsamles mange ad gangen, at man skal bruge mundbind bestemte stedet, og at man skulle have et gyldigt coronapas i form af en færdigvaccination mod covid-19 eller en nyligt negativ coronatest.

Det var i en periode et krav, at man skulle kunne fremvise et gyldigt coronapas for at få adgang til eksempelvis barer, restauranter og lignende.

Netop coronapasset er blevet fremhævet tidligere på ugen af både Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut. De anbefaler, at passet genindføres.

- Det skal ses i lyset af en kraftigt stigende smitte og stigende indlæggelsestal, og at vi kigger ind i en vinter, hvor der kommer endnu mere sæsoneffekt, sagde Henrik Ullum.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) bad fredag Epidemikommissionen om at vurdere, hvorvidt den mener, at covid-19 igen bør betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Desuden skulle kommissionen se på, om der er behov for restriktioner i den situation, samfundet er i nu med hensyn til coronasmitte.

Kommissionen holder møde søndag, og det er uvist, hvad dens indstilling til regeringen bliver.

Epidemikommissionen er nedsat af sundhedsministeren og har repræsentanter fra sundhedsmyndigheder, politiet, kommuner, regioner og fire ministerier.