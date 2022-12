Tidligere mandag blev det til gengæld meldt ud, at en anden af Mette Frederiksens toprådgivere, Sofie Findiing, stopper

Martin Justesen er genansat og fortsætter som stabschef i Statsministeriet, og Nana Zarthine Christensen er ligeledes genansat og fortsætter som særlig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen (S).

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Tidligere mandag, at Sofie Findling har valgt at stoppe som særlig rådgiver for Mette Frederiksen.

