Mette Frederiksen har haft Boris Johnson i røret

De seneste dage har den britiske premierminister, Boris Johnson, ringet rundt til forskellige stats- og regeringsledere i EU og har drøftet Storbritanniens exit fra EU.

Mandag var det statsminister Mette Frederiksens tur til at have Boris Johnson i røret. Det bekræfter Statsministeriet over for Ritzau. Umiddelbart uddybede Statsministeriet ikke, hvad samtalen omhandlede.

Også den svenske statsminister, Stefan Löfven, har talt med Johnson. Til det svenske nyhedsbureau TT oplyser Löfvens pressesekretær, at det var en 'konstruktiv samtale om brexit'.

Søndag kunne det franske nyhedsbureau AFP referere fra Boris Johnsons samtale med den franske præsident, Emmanuel Macron.

Her havde Johnson advaret Macron mod at tro, at Storbritannien bliver i EU efter 31. oktober.

Ved en folkeafstemning i Storbritannien 23. juni 2016 stemte et flertal for at forlade EU. I marts året efter aktiverede landets regering EU's artikel 50, som sætter gang i to års proces mod et exit fra unionen.

I november sidste år nåede EU og Storbritanniens regering til en aftale om, hvordan de to parter skulle skilles og en erklæring om rammerne for det fremtidige forhold.

Det britiske parlament afviste dog aftalen. Og siden er situationen frosset fast. I første omgang blev Storbritanniens exit udskudt indtil 31. oktober.

Det britiske parlament har siden vedtaget lovgivning, der pålægger Boris Johnson at søge om endnu en udsættelse, hvis ikke en aftale er på plads inden da. Det har Johnson afvist.

EU-landenes ledere mødes til topmøde 17. og 18. oktober.