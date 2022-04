Mette Frederiksen har taget hemmelig beslutning om Syrien-børn

Regeringen og statsminister Mette Frederiksen har i al hemmelighed taget en beslutning om, hvad der skal ske med de fem danske børn og deres mødre, som fortsat befinder sig i den syriske fangelejr, al-Roj.

Men regeringen holder kortene tæt til kroppen, erfarer Ekstra Bladet, og ingen støttepartier er blevet orienteret om, hvem og hvor mange der i den kommende tid bliver evakueret fra den kurdisk-kontrollerede lejr i det nordøstlige Syrien.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger holdt regeringens centrale ministre et møde i Statsministeriet tirsdag eftermiddag i denne uge, hvor de forskellige scenarier og muligheder blev drøftet, og samtidig blev en endelig beslutning truffet.

Artiklen fortsættes under billedet...

Statsminister Mette Frederiksen sad ifølge Ekstra Bladets oplysninger med ved bordet i Statsministeriet under tirsdagens møde. Foto: Polfoto

Uklare svar

Ekstra Bladet erfarer, at man i Statsministeriet blandt andet vendte muligheden for at evakuere tre børn alene uden deres mødre. Især set i lyset af børnenes sundhedstilstand, der ifølge DR og Berlingske og en ny lægerapport er stærkt forværret.

En evakuering af de tre børn kræver, at deres mødre giver samtykke til at lade sig adskille fra deres børn, og hverken Udenrigsministeriet eller kvindernes danske advokat, Knud Foldschack, ønsker torsdag at svare på, om kvinderne har givet sådan et samtykke.

Direkte adspurgt, om Foldschacks to klienter har givet samtykke til, at kvindernes børn evakueres til Danmark, svarer han:

'Regeringen har indtil videre nægtet at tage de syge danske børn hjem sammen med mødre. Jeg mener ikke, at mødrene pt. fra en syrisk fangelejr kan samtykke til, at børnene evakueres. Derfor er en samlet evakuering af de syge danske børn og mødre eneste mulige, men også rigtige løsning,' skriver han i en sms.

Heller ikke Udenrigsministeriet ønsker at svare klart på spørgsmålet.

'Udenrigsministeriet har tavshedspligt i personsager og kan ikke give yderligere oplysninger.'

Ministeriet vil hellere ikke svare på, om der er truffet en endelig beslutning om evakuering af nogle af børnene.

Artiklen fortsættes under billedet...

Der er fortsat fem danske børn tilbage i al-Roj-lejren i Syrien. Her bor de med deres mødre - tre kvinder, der alle har fået frataget deres danske statsborgerskab. Foto: Tariq Mikkel Khan

Intenst arbejde i kulissen

Inden tirsdagens møde i Statsministeriet havde flere ministerier arbejdet på højtryk hen over påskedagene for at klæde regeringen på til at træffe en endelig afgørelse.

Ekstra Bladet erfarer, at der i regeringen sågar har været overvejelser om, hvorvidt børnenes mødre også skulle evakueres.

Det er dog stærkt tvivlsomt, at dette ville komme på tale, da en Østre Landsret-afgørelse før påske stadfæstede fratagelsen af en af kvindernes danske statsborgerskab.

Det er uvist, hvornår den planlagt evakuering vil finde sted, og operationen vil efter alt at dømme foregå i fortrolighed, ligesom tilfældet var det i oktober 2021, hvor 14 danske børn og tre kvinder også blev hentet hjem til Danmark.

Kritik af hemmelighedskræmmeri

En af regeringens skarpeste kritikere i den betændte sag om de danske børn og kvinder i Syrien, Enhedslisten, undrer sig over, at der nu er truffet en beslutning om at evakuere flere børn uden at fortælle folketinget om det.

- Det er meget mærkværdigt. Regeringen og udenrigsminister Jeppe Kofod ved jo om nogen, hvor meget det her optager os, siger Enhedslistens Rosa Lund, der vil bede regeringen genoverveje situationen, hvis det viser sig, at man evakuere børn uden deres mødre.

Enhedslisten Rosa Lund undrer sig over, at regeringen ikke har delt dens beslutning om Syrien-børnenes fremtid. Foto: POLFOTO/Jens Dresling

- Hvis det viser sig, at man adskiller dem, vil jeg kraftigt opfordre regeringen til at læse den nye rapport om børnenes helbredsmæssige tilstand. Her står der jo, at det er skadeligt for børnene at adskille dem fra deres mødre, siger hun.

- Det er bedre med nogle børn i Danmark end ingen, men det ændrer ikke på, at regeringen lader børnene i stikken, hvis mødrene ikke kommer med, siger hun.