Mette Frederiksen - Jeg har skiftet mening

I en lang kronik fortæller Mette Frederiksen, at hun er lige så grøn, som hun er rød. Ifølge Joachim B. Olsen er der dog stadig et stort men

'Jeg og regeringen har ikke længere et ’men’ i den grønne omstilling. Forbeholdet er væk'.

I dag lægger Politiken spalteplads til en lang kronik, hvor Danmarks statsminister Mette Frederiksen fortæller om sit ændrede syn på den grønne omstilling. Foruden kronikken har Socialdemokratiet indrykket en stor annonce for partiet.

I oktober 2019 fortalte hun som gæstetaler til C40 klimatopmødet i København, at 'jeg var socialdemokrat, før jeg blev grøn. Og når jeg vågner om morgenen, er jeg stadig socialdemokrat, før jeg er grøn'.

Men dette forbehold trækker statsministeren nu tilbage. Hun begrunder den grønne tilbageholdenhed med, at hun frygtede for, at den grønne omstilling kunne være årsag til splittelse.

'Jeg ville bare ikke ofre sammenhængskraften på vejen. Jeg var oprigtigt bange for splittelse og polarisering. For uligheden', skriver Mette Frederiksen.

Krediterer rød blok for målsætning

Statsministeren mener, at Danmark på to et halvt år er nåede længere med indfrielsen, end de fleste troede var muligt.

'Et vigtigt symbol for det nye grønne flertal blev 70 procent-målsætningen. Det høje måltal var dengang ikke Socialdemokratiets opfindelse. Æren tilfalder SF, Enhedslisten og Radikale Venstre. Det står som noget af det vigtigste i det forståelsespapir, der er med til at danne grundlag for regeringens virke'.

Joachim B. Olsen: Klogt af Mette, men..

Ekstra Bladet politiske kommentator, Joachim B. Olsen, mener, at det er klogt af Mette Frederiksen at melde ud, som hun gør.

- Det er en vinder-dagssorden for rød blok, og den er stor nok til, at den kan vinde et valg. Der er ikke noget spørgsmål, hvor troværdigheden mellem blokkene er som på klima, og det er en kæmpe hovedpine i blå blok, som hun spiller på, siger han.

- Hvad tænker du om Mette Frederiksens forklaring om, at hun har skiftet mening, og at forbeholdet er væk?

- Hvis man taler med folk i Socialdemokratiet siger de, at det er reelt nok. Man kan sammenligne det lidt med, da hun ændrede syn på udlændinge-politikken.

Joachim B. Olsen pointerer dog ét stort 'men', og det er virkeligheden.

- Hun er valgt i Aalborg, hvor Aalborg Portland er en stor cementfabrik. Hun har tidligere gjort klart, at man ikke skulle gøre noget, der kunne koste arbejdspladser. Det var da hun var rød, før hun var grøn.

- Hun bliver på et tidspunkt testet på det her, for hvis hun for eksempel vil lave en grøn skattereform eller en CO2-afgift, og hvis man virkeligt er grøn, før man er rød, så vil det koste dyrt for virksomheder, der udleder meget CO2.

- Begynder at lugte af valg

I sin kronik fortæller Mette Frederiksen om meget af den politik, der er blevet gennemført, siden hun overtog nøglerne til statsministeriet.

- Det begynder at lugte af et valg, og klimaet er klart et emne, hun gerne vil have skal fylde i valgkampen, siger Joachim B. Olsen.

Han mener, at minkkommissionens konklusion er det helt store spøgelse for Mette Frederiksen.

- Nogen taler om et valg, inden minkkommisionen er klar til juni, men det er jeg skeptisk overfor.

- For hvis hun udskrev valget nu, så vil hun komme under beskyldning for, at det handlede om at holde valget inden konklusionen kom, siger Joachim B. Olsen.

