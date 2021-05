En 'særegen' beslutning, som betyder at Danmark står alene i EU.

Sådan betegner statsminister Mette Frederiksen (S) beslutningen om at droppe Johnson & Johnson-vaccinen fra det danske vaccineprogram.

Beslutningen er truffet af sundhedsmyndighederne med Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i spidsen.

Mette Frederiksen understreger tirsdag i forbindelse med spørgetimen i Folketinget flere gange, at beslutningen alene er truffet af de danske sundhedsmyndigheder uden politisk indblanding fra regeringen eller Folketinget.

- Beslutningen afviger fra andre lande. Som jeg forstår det, afviger beslutningen fra alle andre EU-lande, siger Mette Frederiksen.

Hun peger på, at vaccinen både er godkendt af de amerikanske, de europæiske - og de danske sundhedsmyndigheder.

Heller ikke Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, kan forstå beslutningen.

- Nej. Den beslutning forstår jeg simpelthen ikke.

- Som jeg forstår det, har 15 millioner mennesker fået vaccinen i USA. Ud af dem har én fået en blodprop, og nul har mistet livet. Sammenholdt med hvad vi hører om de lidelser, folk har fået på grund af corona, forstår jeg ikke beslutningen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstres formanden siger, at han 'ikke vil have noget problem' med selv at tage vaccinen fra Johnson & Johnson. Det har De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, opfordret partilederne til at gøre.

Det er ifølge Pape nødvendigt for at øge befolkningens tillid til de vacciner, som Søren Brostrøm har valgt at vende ryggen i det danske vaccineprogram.