Mette Frederiksen kendte til krænkelser i DSU

I 2017 trådte Lasse Quvang Rasmussen tilbage som formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) med begrundelsen fordi han var 'overbelastet'. Den begrundelse blev ændret onsdag i sidste uge.

Det viste sig, at tilbagetrækningen bundede i grænseoverskridende adfærd.

Den rigtige grund var formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, bekendt med.

Det fortæller hun, da en journalist fra Berlingske spørger til sagen tirsdag foran Folketingssalen.

- Da formanden Lasse Rasmussen fratræder, der kendte du godt til den egentlige årsag - at han havde krænket nogle kvinder?

- Ja, og det afgørende for mig er, at DSU har handlet på de episoder, der har været, siger hun.

- Det synes jeg, man har gjort klogt ved, at den formand, der var involvere i det, fratrådte. Nu er der kommet en ny formand, det synes jeg, er rigtig godt.

Den tidligere formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Lasse Quvang Rasmussen har erkendt, at han ikke har fortalt hele sandheden om baggrunden for sin exit som formand. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

I sidste uge kom det frem, at Socialdemokratiets absolutte top kendte til den tidligere DSU-formand Lasse Quvangs seksuelle krænkelser over for unge kvinder i ungdomspartiet.

Det bekræftede Socialdemokratiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen, over for Ekstra Bladet.

- Først og fremmest vil jeg sige, at ingen skal krænkes - og da slet ikke unge piger. De skal ikke krænkes på nogen måde. Men det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om nogen en politisag. Det her er en sag, som vi er blevet orienteret om via vores partisekretær (Jan Juul Christensen red.). Så selvfølgelig har vi vidst det, siger Henrik Dam Kristensen.

Mette Frederiksen har indtil tirsdag nægtet at forholde sig til, om hun kendte til sagen.

