Mette Frederiksen lukkede i om Nato-toppost

Mette Frederiksen lagde ikke en dæmper på Nato-spekulationerne, da hun takkede Joe Biden for samarbejdet i Nato under sit besøg i Det Hvide Hus

De tog sig god tid.

For selvom der var afsat cirka en time til mødet mellem Joe Biden og Mette Frederiksen, så fik den danske statsminister meget mere for pengene.

Faktisk skulle der gå mere end to timer, før hun endelig kom ud til pressen, der ventede utålmodigt ude foran Det Ovale Kontor.

Som det første fortalte hun, hvordan hun oplevede samtalen med den amerikanske præsident.

- Jeg vil gerne dele med Danmark, hvor stor ros der er til vores land. Vi har et dygtigt dansk forsvar og er en troværdig samarbejdspartner for USA, sagde hun og uddybede:

- Også vores efterretningstjeneste har fået stor ros af lederen af CIA.

Godt forhold

Da pressen fik mulighed for at stille spørgsmål, faldt snakken ikke så overraskende på den Nato-toppost, der snart bliver ledig – og som mange har sat statsministeren i forbindelse med.

- Der var mange ting at diskutere. Vi har det godt sammen præsidenten og jeg. Men jeg kommer ikke til at gå ind i spekulationerne om Nato.

- Jeg er glad for at være statsminister i Danmark og er taget hertil for at passe mit arbejde.