Mette Frederiksen med Nato-melding

Statsminister Mette Frederiksen (S) siger torsdag på førstedagen af Folkemødet på Bornholm, at hun gerne ser norske Jens Stoltenberg fortsætte som Natos generalsekretær.

- Absolut. Jeg mener, Stoltenberg har været fremragende – ganske enkelt – i spidsen for Nato.

- Hvis vi kan få ham til at fortsætte, vil jeg mene, at det er en rigtig, rigtig god løsning, siger hun ifølge Berlingske fra DR's scene i Allinge.

Mette Frederiksen er selv blevet rygtet til Nato som generalsekretær, fordi Jens Stoltenberg står til at stoppe på posten.

Nordmanden skulle egentlig være stoppet sidste år, men han lod sig overtale til at fortsætte til i år på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Nu står Jens Stoltenberg endnu en gang over for at sige farvel til Nato efter ni år, hvilket han tidligere har ytret, at han ville gøre.

Tidligere torsdag kom han imidlertid selv med en udmelding, der kan tolkes som om, at han kan være åben over for at fortsætte.

- Jeg er ansvarlig for alle beslutninger i alliancen undtagen én. Det er min fremtid. Det er op til de 31 allierede at beslutte, sagde Jens Stoltenberg i Natos hovedkvarter i Bruxelles.

Natos næste generalsekretær skal findes i juli på et topmøde i Vilnius.

Generalsekretæren vælges for fire år ad gangen. Jens Stoltenbergs anden fireårsperiode udløb sidste år, men han fortsatte altså efter at være blevet opfordret til det.

Det norske medie VG lancerede for små to måneder siden historien om, at Mette Frederiksen var i spil til at afløse den tidligere norske statsminister.

Den danske statsminister har hele tiden afvist, at hun er kandidat.

Under sit besøg i Det Hvide Hus tidligere i juni hos USA's præsident, Joe Biden, sagde hun følgende - stadig uden at kommentere rygterne specifikt:

- Jeg skal være ærlig og sige, at jeg er da glad for at nyde en international opbakning i forhold til det arbejde, jeg udfører på vegne af Danmark. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, er det jo godt for Danmark.

På hjemmefronten er det dog ingen ubetinget glæde for Mette Frederiksen at være blevet kædet sammen med Nato-jobbet.

Socialdemokratiets regeringspartnere, Venstre og Moderaterne, har begge talt om nødvendigheden af at få 'genbekræftet' regeringssamarbejdet, såfremt Mette Frederiksen får jobbet i Bruxelles.

I Socialdemokratiet er historier om intern positionering også begyndt at pible frem.

Det er ingen lykke for Socialdemokratiet, der tidligere har været hårdt ramt af fløjkrige, ikke mindst i årene efter formandsopgøret mellem Poul Nyrup Rasmussen og Svend Auken i 1992.