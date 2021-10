Mette Frederiksen modtaget i Indien

Statsminister Mette Frederiksen (S) er blevet officielt modtaget af Indiens premierminister Narendra Modi på paladset i New Delhi i det, der bliver set som det sidste skridt i en 'fuldkommen normalisering' af forholdet mellem Danmark og Indien.

Det var da også den fulde pakke, Indiens premierminister havde stillet op med, når det kommer til diplomatisk velkomst.

I en limousine flankeret af paradeklædt kavaleri ankom statsministeren til det grandiose Rashtrapati Bhavan, præsidentpaladset.

Det var fra dette sted, at det mægtige Mughal-imperium blev styret. Og fra dette palads, at Storbritanniens generalguvernør holdt en fast hånd i imperiets kronjuvel. Nu er det stedet, hvorfra det postkoloniale, samlede Indien viser sin magt og vælde.

Narendra Modi, den demokratisk valgte leder for de 1,4 milliarder indere, hilste på statsministeren med samlede håndflader, da hun trådte ud af limousinen.

Og efter en let haltende version af 'Kong Christian stod ved højen mast' fra et indisk militærorkester inspicerede Mette Frederiksen et paradekompagni fra hvert af militærets tre værn.

Sammen med Narendra Modi sagde hun herefter lidt ord til hovedsageligt den indiske presse:

- Indien er en tæt partner for Danmark, og jeg er glad for at blive modtaget af premierministeren.

- Vi ser en ambitiøs indisk regering, når det kommer til at tage ansvar for den grønne omstilling både i Indien og globalt, sagde hun.

Besøget er diplomatisk set den endelige afslutning på det skibbrud, forholdet mellem Danmark og Indien led på grund af, at Danmark ikke vil udlevere Niels Holck, der i Indien er set som en terrorist.

I 10 år er der arbejdet for at normalisere forholdet, så Danmark og ikke mindst dansk erhvervsliv kan tilkæmpe sig plads på det indiske marked.

Her er der store investeringer på vej i grøn omstilling og ikke mindst bedre adgang til rent drikkevand.

I Indien er det vigtigt at være på god fod med premierministeren, der i høj grad sætter retningen i landet.

Og her kunne Mette Frederiksen ikke have håbet på mere lørdag ved den officielle velkomstceremoni.