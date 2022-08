Mette Frederiksen om Pape-kandidatur: Forvirring i blå blok

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at det skaber 'en masse forvirring' i blå blok, at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, mandag har annonceret, at han er statsministerkandidat ved næste folketingsvalg.

- Både om, hvem der er oppositionsleder, og hvem man kan forvente, man vil stille med som egentlig statsministerkandidat, siger hun til dr.dk i forbindelse med et møde i Oslo med de øvrige nordiske statsledere.

- Det er da noget forvirrende, at man i en opposition ikke engang kan gøre op med sig selv, hvad det er for en kandidat, man skal have til statsministerposten, siger Mette Frederiksen.

Ud over Søren Pape Poulsen har også Venstres formand, Jakob Ellemann- Jensen, annonceret sit statsministerkandidatur til det folketingsvalg, som ifølge politiske iagttagere kan komme meget snart.

Det er dog ikke umuligt at blive statsminister, selv om der er flere statsministerkandidater fra samme blok.

Ved det seneste folketingsvalg i 2019 blev Mette Frederiksen statsminister, selv om Enhedslistens daværende politiske ordfører, Pernille Skipper, også havde meldt sig som statsministerkandidat fra rød blok.

Ved samme valg havde Alternativets daværende politiske leder, Uffe Elbæk, annonceret sin egen grønne blok, hvor han også var statsministerkandidat.

Mette Frederiksen har denne gang ingen konkurrenter til statsministerposten i den røde blok, men til gengæld har hun både halvsløje meningsmålinger og et potentielt mistillidsvotum fra De Radikale hængende over hovedet.

Hvis ikke Mette Frederiksen senest ved Folketingets åbning 4. oktober udskriver folketingsvalg, så har De Radikale lovet at flå tæppet væk under regeringen ved at stemme for et mistillidsvotum mod den.

Det vil efterlade Mette Frederiksen med valget mellem at udskrive valg eller lade regeringen gå af uden at udskrive valg, hvorefter det vil være op til Folketingets partier at finde frem til en ny regering.

De Radikales ultimatum blev fremsat, kort tid efter at Minkkommissionen kom med en hård kritik af forløbet omkring regeringens beslutning om, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Det viste sig, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink.

Næste folketingsvalg skal uanset hvad afholdes senest 4. juni næste år.