Mette Frederiksen: Risiko for russisk angreb på andre lande

Der er ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) en 'overhængende risiko for', at Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil invadere andre lande, hvis Ukraine taber krigen, som blev indledt for snart et år siden.

Det siger hun til flere medier på en sikkerhedskonference i München i Tyskland, hvor stats- og regeringschefer samt ministre fra store dele af verden er samlet lørdag.

- Hvis Ukraine taber, risikerer vi, at hele Europa og hele Vesten taber. Jeg er selv ikke i tvivl. Jeg tror ikke, at Putin slutter med Ukraine. Så vil han gå videre til det næste land. Det mener jeg, at der en overhængende risiko for, siger hun.

Hun uddyber, at der er en risiko for, at befolkningerne bliver trætte af at høre om krigen, som Rusland indledte mod Ukraine 24. februar 2022.

Russerne ventes at indlede en forårsoffensiv mod Ukraine snart, og statsministeren håber, at borgerne i Danmark og Europa forsætter støtten til ukrainerne og har dem i tankerne.

- Ingen ved, hvornår krigen slutter. Jeg tror, Putin håber på, at vi bliver trætte, at det glider ned ad den politiske dagsorden, at vi mister gejsten og gnisten. Det gør ukrainerne ikke. Jeg har lige været i landet og se, så det må vi andre selvfølgelig heller ikke, siger Frederiksen.

Spørgsmålet om en forhandling om fred har været bragt op flere gange. Men det skal være på Ukraines foranledning, mener statsministeren.

- De fleste krige slutter med en forhandling på et tidspunkt. Men det er helt afgørende at slå fast, at det er op til Ukraine at bestemme, hvornår det er tid til at sidde om bordet, siger Mette Frederiksen.

På dagsordenen for sikkerhedskonferencen er også Kinas sikkerhedspolitiske rolle i verden, globale udfordringer som eksempelvis fødevarekrisen, klima, og teknologiområdet.

Men en ting, der fylder mere end meget andet, er diskussionen om, hvorvidt Vesten skal sende kampfly til Ukraine. Det frygtes, at Rusland vil se det som en eskalering af krigen og reagere på det.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) mener dog, at det afhænger af, hvad man udstyrer flyene med af våben. Han tror, at der vil blive leveret kampfly til Ukraine på et tidspunkt.

Mette Frederiksen understreger, at regeringen endnu ikke har besluttet sig.

- Vi har ikke taget stilling til kampfly i Danmark. Der er mange ting, ukrainerne har behov for. Her og nu er det kampvogne, artilleri og ammunition. Og i øvrigt at passe på soldaterne. Det er koldt i Ukraine.

- Det eneste, der er rigtig afgørende, det er, at ukrainerne vinder krigen. Det kan de ikke gøre alene. Det kræver vores andres meget stædige tilstedeværelse, men også opbakning. Og det bliver vi ved med at gøre fra dansk side, siger hun.

Hun afviser, at Danmark og andre lande var for langsomme til at love kampvogne til Ukraine, som længe har bedt om det.

Forsvarsalliancen Nato vil øge produktionen af krigsmateriel og ammunition, som Ukraine mangler.

Statsministeren foreslår, at der bliver lavet offentlige og private samarbejder, som man så under pandemien, hvor der blev samarbejdet om at producere vacciner.