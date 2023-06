Mette Frederiksen til Joe Biden: - Tak for dit lederskab

Det lykkedes - og ingen af dem væltede.

For mandag aften kunne den amerikanske præsident Joe Biden langt om længe byde statsminister Mette Frederiksen (S) velkommen i Det Ovale Kontor i det Hvide Hus.

Og det så næsten ud som om, at den normalt selvsikre Mette Frederiksen var en smule nervøs.

Det så også ud, som om hun havde problemer med at høre, hvad Joe Biden sagde, da han læste op fra sine medbragte talekort, som han fulgte nøje uden slinger i valsen.

- Danmark er en af vores bedste allierede og mest trofaste venner, sagde præsidenten blandt andet til Mette Frederiksen ved indledningen af deres møde.

- Vi har mange af de samme værdier. En af de værdier inkluderer at stå op mod russisk aggression, fortsatte Biden om støtten til Ukraine.

Mette Frederiksen og Joe Biden talte blandt andet om klimaet. Foto: Susan Walsh

Han takkede derudover statsministeren for forsvarssamarbejdet mellem Danmark og USA.

Og så faldt snakken på grøn omstilling, hvor Danmark ligeledes fik et 'tak'.

Ser frem til mere samarbejde

For Mette Frederiksen var der dog ikke brug for talekort. Hun var nemlig klar i mælet, da hun endelig fik ordet.

- Tak for dit lederskab. Det er vigtigt at have en præsident, der forpligter sig til den transatlantiske alliance.

- Jeg ser frem til at arbejde endnu tættere sammen med dig, sagde Mette Frederiksen.

Hun kom også nærmere ind på krigen i Ukraine.

- Vi vil fortsætte fra et dansk perspektiv med en stærk støtte til Ukraine, forsikrede hun og understregede vigtigheden af at have en amerikansk præsident, der forpligter sig til forsvarssamarbejdet i Nato.

- Når krig igen er vendt tilbage til Europa, er det så vigtigt, at vi holder sammen med vores venner og allierede, fortalte hun præsidenten.

Joe Biden fremhævede flere af de værdier, han mener Danmark og USA deler. Foto: Andrew Caballero-Reynolds.

Ingen nato-snak

Men den helt varme kartoffel, nemlig hvorvidt Mette Frederiksen skal være den nye generalsekretær i Nato forblev lunken i gryden.

For da pressen fik chancen for at stille spørgsmål, blev der godt nok skreget flere spørgsmål om Nato mod de to statsledere, men lige lidt hjalp det.

De håbefulde journalister måtte nemlig forlade lokalet kort tid efter uden at få så meget som et pip.

Statsministeren blev modtaget i Det Hvide Hus klokken 19.25 dansk tid af USA's tidligere ambassadør i Danmark og nuværende protokolchef, Rufus Gifford.