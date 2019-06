Mette Frederiksen: Vi kan ikke forhandle i det uendelige

Efter 19 dages forhandlinger er tålmodigheden ved at være knap hos både Mette Frederiksen (S) og de partier, som er udset til at støtte hende.

Op mod midnat mandag efter ti en halv time sluttede forhandlingerne igen uden resultat. Det skete, selv om parterne nu er oppe på 17 siders tekst med blandt andet en meget ambitiøs grøn målsætning om at reducere CO2 med 70 procent på blot ti år.

Mette Frederiksen fastslår, at det nu "snerper til":

- Vi nærmer os det punkt, hvor det er spørgsmål om politisk vilje. Selv om jeg fra starten har sagt, at de her forhandlinger skal tage den tid, det kræver, så skal det ikke køre på i det uendelige.

- Vi har forhandlet hele dagen i dag og hele dagen i går. Det papir, der ligger på forhandlingsbordet, er det mest grønne og mest progressiv papir af den type, jeg har set, siger Mette Frederiksen efter aftenens møde.

Spørgsmål: Har du sagt, at det papir, der ligger der, er det papir, du vil danne en regering på baggrund af?

- Nej, det har jeg ikke sagt. Der er vi ikke endnu, siger Mette Frederiksen.

Dermed har forhandlingerne endnu ikke helt ramt det skæringspunkt, hvor Mette Frederiksen kan vælge at lægge regeringspapiret frem som et take it or leave it-tilbud for at presse en aftale igennem.

Partierne skal mødes igen tirsdag, siger Mette Frederiksen. Hun understreger dog, at der vises politisk vilje til at indgå en aftale fra de tre partier.

- Enhver forhandling skal have den tid, den skal have, men selvfølgelig skal vi ikke forhandle i det uendelige. Danmark skal have en regering, og landet skal ledes, så der er et balancepunkt der.

- Når jeg kigger på det, der lægger på bordet, så kan vi i fællesskab indfri det, som var de store emner i valgkampen, og som jeg synes afspejler, at vi har fået et af de flotteste røde flertal i mands minde, siger Mette Frederiksen.

Hun fastholder, at der alene bliver tale om en socialdemokratisk etpartiregering. Dermed sender hun et klart signal til De Radikale, om at de må acceptere en politisk aftale uden ministerposter.

Det er endnu et tegn på, at Mette Frederiksen lægger an til den endelige styrkeprøve med de tre øvrige partier.

Hvis ikke De Radikale, SF og Enhedslisten bakker op om aftalen, så kan hun ende med at lægge papiret frem for at vise, hvad de mulige støttepartier siger nej til.

Det opgør kan måske komme inden for de næste dage, hvis ikke partierne hurtigt genfinder forhandlingsviljen.

Mette Frederiksens udtalelser faldt, kort efter de øvrige partiledere i rød blok splittede forlod Mette Frederiksens kontor og for en sjælden gangs skyld forsøgte at undgå pressen. De Radikales leder, Morten Østergaard, nåede dog at sige:

- Det går fint, men vi er bestemt ikke færdige.

Imens stod Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, og SF-formand Pia Olsen Dyhr med armene om hinanden og iagttog interviewet med Morten Østergaard. De skyndte sig væk, da journalisterne vendte sig om for at spørge, om de var enige R-lederens udtalelse.

- Jeg tror, vi har forskellige udlægninger, sagde Pernille Skipper og skyndte sig væk.

Heller ikke Pia Olsen Dyhr ønskede at udtale sig.