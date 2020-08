Mette Frederiksen: - Vi ser med meget stor alvor på sagen

Mette Frederiksen melder nu ud, efter skandalen, der ruller hen over Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Til TV2 fortæller hun, at hun ser med stor alvor på sagen.

- Det her er en sag, vi ser med meget, meget stor alvor på fra regeringens side, siger statsministeren.

Mette Frederiksen udtalelser kommer efter mandagens offentliggørelse af af Tilsynet med Efterretningstjenesternes (TET) rapport, der retter skarp kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kritikken, som Ekstra Bladet også har beskrevet, lyder blandt andet på, at man fra FE's side har tilbageholdt oplysninger fra TET, givet urigtige oplysninger, samt forsøgt at 'skrinlægge' problematisk aktivitet.

Mandag blev chefen for FE fritaget for tjeneste indtil videre sammen med to andre ledende medarbejdere.

Til DR siger Mette Frederiksen videre:

- Det siger sig selv, at en efterretningstjeneste skal arbejde inden for lovens rammer.

Hun uddyber, at hun mener, at det er afgørende, at tilsynet har adgang til de oplysninger, de har brug for.

Her er punkterne

Her er punkterne Med udgangspunkt i en kildekritisk tilgang til undersøgelsen af det indleverede materiale vurderer tilsynet blandt andet følgende: At FE af flere omgange siden tilsynets oprettelse i 2014 og til sommeren 2020 – i forbindelse med blandt andet tilsynets konkrete kontroller samt møder med chefen for FE – har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold vedrørende tjenestens indhentning og videregivelse af oplysninger.



Det er tilsynets opfattelse, at den lovbestemte orienteringspligt er afgørende nødvendig for et funktionelt tilsyn, og at den hviler på en tillid fra lovgiver til, at FE i alle henseender efterkommer forpligtelsen. Resultatet af disse gentagne brud på den lovbestemte orienteringspligt er, at den legalitetskontrol, som tilsynet i henhold FE-loven er pålagt at udføre, og som bidrager til legitimeringen af FEs virksomhed, ikke fungerer efter hensigten.



At der ved centrale dele af FEs indhentningskapaciteter er risici for, at der uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere.



At det indleverede materiale indikerer, at FEs ledelse har undladt at følge op på eller nærmere undersøge indikationer på spionage inden for Forsvarsministeriets område.



At der i FEs ledelse og dele af tjenesten eksisterer en uhensigtsmæssig legalitetskultur, hvor tjenestens eventuelle uberettigede aktiviteter eller uhensigtsmæssige forhold søges skrinlagt, herunder ved at undlade at orientere tilsynet om forhold af relevans for dets kontrol.



At det indleverede materiale indikerer, at FE før tilsynets oprettelse i 2014 har igangsat operationelle aktiviteter i strid med dansk lovgivning, herunder ved indhentning og videregivelse af en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere.



At FE uberettiget har behandlet oplysninger om en ansat i tilsynet. Vis mere Luk

