Mette Frederiksen vil etablere vaccinefabrik i Danmark

Statsminister Mette Frederiksen (S) ønsker, at der skal produceres vacciner mod covid-19 i Danmark fra næste år. Det skal ske gennem en såkaldt markedshøring og et udbud af opgaven.

Det siger statsministeren mandag aften til flere medier.

- På baggrund af den dialog, vi har haft med life science-sektoren over den seneste tid, er det vores vurdering, at der er basis for at etablere produktion i Danmark på kommercielle vilkår, siger hun til Børsen.

Statsministeren har tidligere kaldt emnet om covid-19-vacciner for et sikkerhedspolitisk spørgsmål. Det gentager hun over for Børsen.

Over for Børsen vil hun ikke specificere, om det er bestemte selskabers vacciner, som skal produceres i Danmark.

Til TV2 siger hun dog, at vaccinerne skal være centreret om mRNA-teknologien, der er grundlaget for eksempelvis Pfizer og Modernas covid-19-vacciner.

Hun ønsker ikke at sætte beløb på, hvor mange danske skattekroner projektet skal have i ryggen.

Men ifølge TV2 skal statsministeren bruge Folketingets accept af udbuddet, før det kan blive til virkelighed.

DR har også talt med statsministeren om planerne, som bliver taget positivt imod af Lægemiddelindustriforeningen (LIF).

- Det er en fornuftig idé at afprøve, om markedet kan levere det, hvis man mener, det skal foregå her i Danmark, siger koncernchef Ida Sofie Jensen fra LIF til DR om idéen om et udbud på dansk vaccineproduktion.

Ida Sofie Jensen bemærker dog, at det kommer til at tage lang tid at nå til et sted, hvor Danmark rent faktisk vil kunne producere vacciner.

- Set fra vores side så virker det ikke realistisk, at man allerede fra 2022 kunne etablere sådan noget, siger hun til DR.

Årsagen er, at covid-19-vacciner er særligt komplekse at producere, forklarer koncernchefen fra LIF.

I Dansk Industri (DI) er man grundlæggende positive over for regeringens initiativ. Det fortæller Peder Søgaard-Pedersen, chef for DI Life Science.

Ifølge ham er det vigtigste dog ikke, at Danmark bliver selvforsynende lige fra tidlig forskning til udvikling og produktion.

- Det vigtigste er, at Danmark - det vil sige virksomheder i Danmark, danske forskningsmiljøer og danske myndigheder - bliver en central del af en europæisk forsyningskæde.

- Det vil i sig selv øge vores forsyningssikkerhed, at Danmark ikke er til at komme udenom i det europæiske vaccineberedskab, siger Peder Søgaard-Pedersen i en skriftlig kommentar.

Indtil videre har mere end hver femte person i den danske befolkning fået som minimum det første af to vaccinestik mod covid-19.

Lige godt hver tiende har fået begge stik og er færdigvaccinerede.

Statsministeren kan i interviewet med TV2 ikke afvise, at der på sigt kan blive brug for at revaccinere befolkningen.