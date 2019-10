Mette Frederiksen vil stoppe svensk kriminalitet ved grænsen

Efter et møde Nordisk Råd holder statsminister Mette Frederiksen (S) fast i, at der er behov for grænsekontrol mod Sverige.

Tidligere tirsdag har statsministeren varslet en markant udvidelse af samarbejdet mellem politiet i Sverige og Danmark.

- Vi har en integreret Øresundsregion, og det er godt. Men det er ikke så godt, når det kommer til kriminalitet.

- Der har vi behov for at blive stærkere inden for analyse og efterretninger, siger statsminister Mette Frederiksen. Adspurgt om, hvorvidt hun stadig ser behov for grænsekontrol, siger hun:

- Jeg synes stadig, det er nødvendigt med grænsekontrol mod Sverige, og vi sætter den i gang 12. november.

Det udvidede politisamarbejde vil bestå af et nyt center i København under Særlig Efterforskning Øst, der hovedsageligt beskæftiger sig med bander.

Centret til have 25 mand fra dansk side, der både vil være politifolk og civile analytikere. Det skal gøre det muligt for dansk og svensk politi at agere hurtigere samt at dele viden.

- Vi kan fra dansk side se, at der er kriminalitet, der flytter sig over Øresundsbroen. Vi har haft drab med svenske forbindelser og eksplosioner, der også har tråde til Sverige.

- Det er ikke det København, jeg ønsker. Og jeg kan ikke forsvare over for danskerne, at kriminaliteten udvikler sig, som den gør. Derfor sætter vi ind på mange niveauer.

- Vi skærper vores egen lovgivning og styrker samarbejdet med Sverige. Det, synes jeg, er klogt, siger Mette Frederiksen.

Danmark og Sverige har længe været langt fra hinanden, når der kommer til udlændingepolitikken. Og det vil fortsætte, siger Mette Frederiksen:

- Stefan Löfven (Sveriges statsminister red.) og jeg sad lige og grinede af, om vi faktisk ikke var ved at have gang i et godt samarbejde. Vi kender hinanden godt og taler meget direkte til hinanden. Og ja, der er uenigheder i udlændingepolitikken.

- Vi kommer ikke til at nærme os den svenske udlændingepolitik så længe jeg er statsminister. Men derfor kan vi godt have et godt samarbejde inden for eksempelvis kriminalitet.

Statsministeren kom ikke nærmere ind på, hvor længe grænsekontrollen mod Sverige skal løbe.

- Hvis ikke der er nogen trussel eller vandrende kriminalitet, så er der ikke behov længere. Det er ikke en permanent løsning.

- Men vi tager udgangspunkt i det trusselsbillede, der er, og så tager vi stilling til, hvilke midler, der er behov for, siger statsministeren.