Mette Gjerskov er død

Socialdemokraten Mette Gjerskov, som er tidligere minister og medlem af Folketinget i denne valgperiode, er død.

Det oplyser familien til Ritzau. Hun blev 56 år.

Gjerskov blev sygemeldt for anden gang i februar, og Jeppe Kofod (S) kom ind som vikar. Siden har Tanja Larsson (S) overtaget hendes plads.

Mette Gjerskov skrev på Facebook i februar, at hun havde smerter som følge af nervebetændelse.

- Jeg har døjet med alvorlige smerter i nogle år - det var derfor, jeg blev sygemeldt sidste år for at blive udredt. Det har vist sig, at årsagen er omfattende nervebetændelse.

Socialdemokraten var også sygemeldt fra september 2021 til maj 2022.

Mette Gjerskov blev valgt ind i Folketinget i 2005.

Hun blev minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i 2011 og sad på posten i knap to år.

Hun var uddannet agronom fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, og senere blev hun ansat som embedsmand i Fødevareministeriet.

Fra 2013 til 2015 var Gjerskov formand for Det Udenrigspolitiske Nævn og næstformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Hun var i en periode også formand for Europaudvalget.

I 2018 mistede hun posten som udviklingsordfører i Socialdemokratiet.

Det skete, efter at hun stemte nej til at indføre det såkaldte burkaforbud, hvor hun gik imod partilinjen.

- Jeg tror, at danskerne har brug for at høre, hvad deres politikere mener. At vi siger det klart, når noget er hjerteblod - når det går helt tæt på vores grundholdning.

- Det kan have en pris at kæmpe for sin overbevisning, skrev hun dengang på Twitter.

Ved folketingsvalget i november sidste år opnåede Mette Gjerskov 5244 personlige stemmer i Sjællands Storkreds, hvilket var nok til at sikre hende genvalg.