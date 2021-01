Mette mål: Nul asylansøgere til Danmark

Statsminister Mette Frederiksens (S) ambition er, at der skal ankomme lige præcis nul asylansøgere i Danmark.

Det siger hun fredag i Folketingssalen.

- Det er det, der er vores mål. Selvfølgelig kan vi ikke give et løfte omkring det.

- Vi kan ikke give et løfte om nul asylansøgere, men vi kan godt opstille den vision, som vi også gjorde før valget, nemlig at vi ønsker et nyt asylsystem, og så gør vi, hvad vi kan for at indføre det, siger hun.

Der blev sidste år registreret 1547 asylansøgere i Danmark. Det er det laveste antal siden 1998, hvor tallene begyndte at blive opgjort på den nuværende måde.

Sidste års antal er mindre end en tiendedel af tallet i 2015, hvor 21.316 asylansøgere blev registreret. Det var det år, hvor flygtninge og migranter kom til Europa i meget store tal.

Statsministeren gentager i Folketingssalen, at fortidens politikere har taget grundigt fejl, fordi de har stillet for få krav til de udlændinge, der kom hertil. For eksempel i forhold til at de kunne forsørge sig selv og tage de danske værdier til sig.

Hun uddyber, at antallet har en enorm stor betydning både for Danmark, og for om integration af den enkelte lykkes.

- Vi skal passe på, at der ikke kommer for mange til vores land, ellers kan vores sammenhængskraft ikke eksistere. Den er allerede udfordret, siger hun.