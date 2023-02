Mette Thiesen melder sig ind i Dansk Folkeparti

Mette Thiesen har været løsgænger i Folketinget siden november, men nu har hun meldt sig ind i Dansk Folkeparti.

Det oplyser hun til Jyllands-Posten.

Nyheden kommer dagen før, Nye Borgerlige vælger ny formand.

Mette Thiesen forlod Nye Borgerlige en uge efter folketingsvalget i 2022 som følge af interne uenigheder og en række voldelige episoder mellem hendes kæreste og en ansat i partiet.

Pernille Vermund afviser, at det var nødvendigt at ekskludere Mette Thiesen inden folketingsvalget på trods af flere faresignaler

Ser fremad

En sag, som hun nu har lagt bag sig.

'Det var åbenlyst en rigtig hård tid for mig og min familie, men nu har jeg haft noget tid til at lande, og jeg har lagt det bag mig. Mit privatliv har det fint, og nu ser jeg fremad og glæder mig til at komme i gang med arbejdet,' siger hun til Jyllands-Posten.

41-årige Mette Thiesen blev danmarkshistoriens hurtigste løsgænger, da hun meldte sig ud af Nye Borgerlige, men hun føler ikke, at hun har svigtet vælgerne ved at skifte.

Hun har i stedet den holdning, at hun bør kæmpe videre for de over 4000 mennesker, der stemte personligt på hende.

Bølgerne gik højt mellem Mette Thiesen og Pernille Vermund op til at førstnævnte meldte sig ud af partiet. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Kaos i Nye Borgerlige

Tirsdag afholder Nye Borgerlige ekstraordinær generalforsamling i Fredericia, hvor Lars Boje Mathiesen forventes at blive udnævnt som ny formand for partiet, efter Pernille Vermund annoncerede i januar, at hun trak sig som formand.

Hun stopper ligeledes i Folketinget efter næste valg.

De seneste måneder har været et sandt kaos for Nye Borgerlige, hvor flere kommunalpolitikere i flæng er flygtet fra partiet.

Mikkel Bjørn Sørensen fra Folketingsgruppen meddelte også i januar, at han skiftede Nye Borgerlige ud med Dansk Folkeparti og sendte samtidig en svada afsted mod Lars Boje Mathiesen på Facebook.

Det har været turbulente tilstande i Nye Borgerlige, siden Pernille Vermund stoppede som formand. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Byder velkommen

Nu kan Mikkel Bjørn og Mette Thiesen se frem til at arbejde sammen under DF's faner.

På Twitter byder formand Morten Messerschmidt sit nye folketingsmedlem velkommen.

'Det er mig en stor glæde at kunne meddele, at Mette Thiesen har valgt at melde sig ind i DF. Især hendes sociale engagement og viden på børne- og ungeområdet vil være en stor styrke for DF,' skriver han.

Den nyslåede DF'er afviser desuden over for Jyllands-Posten, at hun overvejede at melde sig ind i Danmarksdemokraterne eller De Konservative, hvor hun også tidligere har været medlem.