Mette Thiesen stiger i graderne i Dansk Folkeparti

Det tidligere medlem af Nye Borgerlige Mette Thiesen bliver næstformand for Dansk Folkepartis folketingsgruppe.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse.

- Siden Mette blev en del af Dansk Folkeparti, har hun fra dag ét vist sig som en dedikeret, hårdtarbejdende og passioneret politiker - og ikke mindst en god ven og kollega, siger DF-formand Morten Messerschmidt i pressemeddelelsen.

- Jeg er derfor glad for, at Mette nu er villig til at træde et skridt fremad og overtage mere ansvar i folketingsgruppen ved at blive dennes næstformand.

- Dansk Folkeparti er i en rivende udvikling - både organisatorisk og politisk - og mindst ligeså vigtigt, så er partiet præget af en ånd af optimisme, kammeratskab og godt humør. Jeg er derfor rigtigt glad for, at Mette har sagt ja til den vigtige opgave at assistere og bistå Peter Kofod i hans arbejde med folketingsgruppen - ikke mindst i forbindelse med hans forestående barsel, siger Messerschmidt.

DF-formanden henviser til Peter Kofod, der er gruppeformand, men som går på barsel til august.

Blot en uge efter folketingsvalget i november sidste år forlod Thiesen Nye Borgerlige.

Hun blev dermed løsgænger hurtigere efter et valg end nogen anden i danmarkshistorien.

Bruddet skyldtes interne uenigheder med partiledelsen i NB og kom efter sagen om hendes kæreste, som blandt andet blev anklaget for et fysisk sammenstød med en partiansat.

I januar kom Thiesen som løsgænger med i et 'arbejdsfællesskab' med DF. I februar meldte Thiesen sig ind i DF.

Thiesen ser frem til at være en del af den daglige ledelse i DF.

- Jeg er så glad og stolt over at være blevet udnævnt til næstformand for vores gruppe.

- Den store tillid, støtte og opbakning fra hele gruppen, som jeg har mærket fra første dag, betyder alt. Det er en stor opgave, som jeg glæder mig til at løfte, og en stor tillid som jeg vil gøre mit ypperste for at honorere, siger hun i pressemeddelelsen.

Thiesen er allerede børneordfører, familieordfører, handicapordfører, socialordfører, sundhedsordfører og ytringsfrihedsordfører for DF.