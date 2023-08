Mettes feriemystik: Klapper i

Mette Frederiksen var komplet tavs i to uger under opsejlingen af en historisk krise. Det forbliver uklart, hvad hun brugte tiden på - ud over at læse bøger og hylde Jonas Vingegaard

14 dage.

Så mange dage gik der, fra sagen om koran-afbrændingerne for alvor brød ud 20. juli, til statsminister Mette Frederiksen udtalte sig om sagen første gang.

Men hvad hun har lavet i alle de dage, der var mere vigtigt end at stå i front for regeringen under en historisk krise under opsejling?

Det står i store træk hen i det uvisse.

Mette i Italien

Mette Frederiksen har tidligere udtalt, at hun aldrig holder fri, og at hun arbejder hver dag. Men det er altså ikke noget, hun har vist befolkningen udadtil. Tværtimod følte hun 22. juli behov for at annoncere, at hun var gået på sommerferie.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har hun været en tur i Italien. 23. juli kunne en af Ekstra Bladets journalister ved selvsyn konstatere, at Mette Frederiksen var på vej i et fly fra Rom til København.

Men det var tydeligvis ikke for at komme hjem og kommentere korankrisen.

Annonce:

26. juli tog Mette Frederiksen derimod på Københavns Rådhus for at hylde Jonas Vingegaard. Ekstra Bladet forsøgte ved den lejlighed flere gange at spørge statsministeren til koran-krisen, men hun svarede ikke.

Et par dage senere gav statsministeren lyd fra sig, men ikke om koran-afbrændinger. I stedet viste hun på sociale medier sin sommerlæsning frem i form af fem forskellige bøger.

Udenomssnak

Først 3. august stillede Mette Frederiksen op til bløde sofa-interviews med de store tv-stationer om koransagen.

Og da Ekstra Bladet forsøgte at finde ud af, hvor hun har været henne, som har været vigtigere, så havde hun ikke mange ord at komme med.

- Hej Mette. Vi står i noget af en koran-krise. Hor har du været henne?

- Jeg er lige på vej ind for at give interview, siger statsminister Mette Frederiksen, da Ekstra Bladet mødte hende på vej ind for at give et interview til DR.

- Hvorfor kommer du først til orde nu? Hvad har du lavet, som har været vigtigere?

- Regeringen har udtalt sig masser af gange i den her sag.

Derefter forsvandt statsministeren ind i 'Aftenshowet'-studiet.

Annonce:

Artiklen fortsætter under Instagram-opslaget ...

Ingen kommentarer

Ekstra Bladet forsøgte dog igen senere at få svar på hendes mystiske fravær, men heller ikke denne gang havde hun meget at sige om sagen.

- Mette, hvad er det, du har lavet, som har været vigtigere end at tackle den her krise?

- Jeg tror, at jeg har givet interviews nok for i dag.

- Hvorfor er det, at du først kommer til orde nu?

- Jeg har svaret på det spørgsmål allerede.

Ekstra Bladet har spurgt Statsministeriet, om Mette Frederiksen fortsat er på ferie.

Ekstra Bladet har også spurgt, hvad Mette Frederiksen har foretaget sig i de to uger, hvor hun har været tavs, og om hun reelt har afbrudt sin ferie for at håndtere korankrisen.

Statsministeriet oplyser, at de ikke har nogen kommentarer.

Læs mere om koran-afbrændinger her:

Mette F.: Det er IKKE en glidebane

Oppositionspartier går sammen i protest mod koranafbrændingsforbud