Mettes medie-guide

Hvem vidste hvad hvonår. Det er et af de store spørgsmål i sagen om, hvorfor alle Danmarks mink blev beordret dræbt, selv om der ikke var lovhjemmel til det.

I forbindelse med opklaringsarbejdet er statsministerens sms'er kommet i søgelyset, men de er alle blive slettet.Derfor ville en DR-journalist på onsdagens pressemøde gerne vide, hvordan Mette Frederiksens og hendes nærmeste ellers havde holdt kontakten i skandalesagen.

Spørgsmålet lød:

- Jeg vil godt høre dig, om du kan udelukke at I har kommunikeret på andre kommunikationstjenester eller platforme end sms og mail i forbindelse med aflivning af mink. Det kunne f.eks. være messenger, Facebook eller Signal - en krypteringsapp.

Statsministeren så helt perpleks ud og sagde:

- Nu nævner du nogle medier, som jeg ikke engang ved findes.

Derfor må en lille guide være på sin plads.

SIGNAL:

Tidligere i år beskrev komputer.dk Signal på denne måde:

"Signal er noget så simpelt som en app, du kan bruge til at sende og modtage beskeder på skrift, i tale eller via video. Signal er nemlig meget sikker, og ingen andre kan snage i dine beskeder eller lure med på dine videoopkald eller lignende. Whistlebloweren Edward Snowden og rigmanden Elon Musk anbefaler at bruge Signal i stedet for alternativer som WhatsApp eller Messenger.

FACEBOOK:

Et af Mette Frederiksens mange Facebook-opslag. Foto: Privat

Det er her, at Mette Frederiksen lægger sine billeder af makrelmadder op, så det medie kendte hun nok allerede. Det er også her, hvor Socialdemokratiet er med at gøre stifteren Mark Zuckerberg endnu rigere ved at købe PR for millioner, selv om Mette Frederiksen tidligere har sagt, at it-giganten betalte for lidt i skat.

MESSENGER:

Blev lanceret for 10 år siden. Er ejet af Facebook. Her kan man hurtigt skrive beskeder frem og tilbage med sine digitale venner. Fungerer på mange måder som sms, men der er flere og bedre muligheder for gruppebeskeder og videodeling.

I 2019 kendte Mette Frederiksen godt til Messenger og sagde følgende i et stort interview med Politiken:

- I dag er der regler for, hvad du må med andres kommunikation på telefon og mail. Og det regelsæt kan vi så udvide til Snapchat og Messenger. Når du som forbruger navigerer på de her medier, skal du kunne færdes der og have fortrolige kommunikationsrum.

Mette Frederiksen havde justitsminister Nick Hækkerup ved sin side under pressemødet. Foto: Anthon Unger

Hvilke fortrolige kommunikationsrum det er lykkedes for regeringstoppen at oprette, står stadig hen i det uvisse, men nu ved Mette Frederiksen i hvert fald hvad både Facebook, Messenger og Signal er.