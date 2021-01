Mexico tilbyder asyl til Assange

Mandag har Mexico tilbudt politisk asyl til den australske journalist og leder af WikiLeaks Julian Assange.

Sådan lyder en melding fra den mexicanske præsident Andres Manuel Lopez Obrador, skriver nyhedsbureauet AFP og Reuters.

- Assange er journalist og fortjener en chance. Jeg er for at frikende ham, sagde præsidenten på et pressemøde mandag eftermiddag.

- Vi vil tilbyde ham beskyttelse.

En britisk dommer besluttede mandag, at Assange ikke kan udleveres til USA. Domstolen lægger samtidig op til, at han kan frigives, hvilket dog endnu ikke er afgjort. Det ventes at ske på onsdag.

Allerede mens Julian Assange var på Ecuadors ambassade, opførte han sig ikke helt normalt. En dommer mener nu, at han er så psykisk ustabil, at han ikke kan udleveres til USA.

Ikke en sejr

Selvom afgørelsen på papiret er en sejr til Assange og hans juridiske team, er den skuffende, hvis de troede, at dommeren ville give ham ret i, at der faktisk ikke er en sag. Det gør hun nemlig ikke.

Ifølge afgørelsen kan anklagerne mod ham nemlig godt rejses ved en britisk domstol, hvilket er en vigtig forudsætning for at udlevere ham.

Blandt andet fordi han ifølge dommeren har opført sig 'som mere end en journalist', hvilket ellers er hans forsvar mod anklagerne. At han er en journalist, hvis ytringsfrihed er vigtigst.

