Michael Cohen vil afsløre Trump på direkte tv

Donald Trumps mangeårige problemknuser vil under en offentlig høring onsdag beskylde præsidenten for at snyde, lyve og bedrage, skriver amerikanske medier

Der er lagt op til saftige afsløringer, når Donald Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, onsdag får ordet ved en offentlig høring i USA's Kongres.

Ifølge flere medier vil Cohen, 52, på direkte tv anklage den amerikanske præsident for at lyve og snyde – og muligvis også for at have begået kriminelle handlinger.

- Jeg glæder mig til i morgen, hvor jeg med min egen stemme vil fortælle det amerikansk folk min historie, siger Cohen.

Fremlægger dokumentation

Michael Cohens høring er en udløber af tys-tys-betalingen til to kvinder, der hævder, at de har haft en affære med Trump. Betalingen fandt sted kort før det amerikanske præsidentvalg i 2016 og kan være ulovlig.

Men der kan også være nye og eksplosive oplysninger på vej, rapporterer CBS News og Wall Street Journal.

Michael Cohen afgav tirsdag vidneforklaring bag lukkede døre. I morgen vil han forklare sig i fuld offentlighed. Foto: Reuters

Se også: Trumps brutale forår: 'Som en tur i en kødhakker'

Michael Cohen vil ifølge medierne fremlægge dokumenter, udarbejdet af Trumps revisor, der kan involvere præsidenten i skattesvindel.

Hvis det er tilfældet, kan det give kongressen ny ammunition i bestræbelserne på at få offentliggjort Trumps skattepapirer, som han hidtil har holdt private.

Løj om Trump Tower Moskva

Cohen, der i en årrække var Donald Trumps loyale problemknuser, er blevet idømt fængsel, fordi han løj over for kongressens efterretningsudvalg i 2017.

Cohen løj om tidslinjen i forbindelse med et storstilet byggeprojekt i Rusland, Trump Tower Moskva.

Cohen sagde, at projektet blev opgivet i januar 2016, selv om forhandlingerne om projektet angiveligt forsatte til langt ud på året. Trump lovede under valgkampen, at han ikke havde økonomiske interesser i Rusland.

USA's præsident, Donald Trump, befinder sig i Vietnam, mens Michael Cohen vidner ved en offentlig høring i Washington. Foto: AFP

Det Hvide Hus: Grinagtigt

Det Hvide Hus har lagt en hård linje forud for Michael Cohens høring.

- Det er grinagtigt, at nogen vil stole på en dømt løgners ord - og patetisk at give ham endnu en mulighed for at sprede disse løgne, udtaler talskvinde i Det Hvide Hus, Sarah Sanders.

Cohens høring i tilsyns- og reformudvalget onsdag ventes at vare omkring ti timer, hvor han vil blive grillet af både demokrater og republikanere.

- Vi vil være ekstremt omhyggelige, siger den republikanske senator og udvalgsformand Richard Burr til pressen.

Blev kaldt sladderhank

Cohens høring er flere gange blevet udskudt, fordi han følte, at præsident Trump truede både ham og hans familie. Trump har i et tweet kaldt Cohen for 'rat' (rotte, red.), hvilket er mafiajargon for sladderhank.

Få timer før høringen benyttede en republikansk kongresmand også Twitter i et muligt forsøg på at intimidere Cohen.

'Hey Michael Cohen – kender din kone og svigerfar til dine elskerinder? Måske i aften er et godt tidspunkt for den snak. Gad vide om hun vil være dig tro, mens du er i fængsel. Hun vil snart høre en masse…', skriver republikaneren Matt Gaetz.

Et tweet fra republikaneren Matt Gaetz.

---***---

Den amerikanske præsident belastes af en række sager, der udspringer af specialanklager Robert Muellers Rusland-undersøgelse. Læs om møgsagerne her: