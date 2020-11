Midt i Biden-fest: Her er Trumps plan

Antal sager: 5

Den store amerikanske stat var på forhånd udset til at blive en afgørende svingstat og med 20 valgmænd på spil, var resultatet i Pennsylvania med til at give Joe Biden det sidste skub op over de 270 valgmænd.

Allerede i oktober kom statens måde at opgøre stemmer for Højesteret, men med resultatet 4-4 lykkedes det ikke Trump at ændre den regel, der betyder, at brevstemmer kan modtages op til tre dage efter valgdagen. Nu forsøger republikanerne at omstøde den dom, efter at Amy Coney Barrett er blevet højesteretsdommer.

Deadline for brevstemmer: Republikanerne vil have Højesteret til at ændre dommen, så Pennsylvania ikke kan tælle brevstemmer, der er sendt på valgdagen - men først er modtaget op til tre dage senere. Denne udvidede deadline blev ellers opretholdt af Højesteret i oktober. Fredag anmodede republikanerne retten i Pennsylvania om at adskille alle brevstemmer, der er ankommet efter valgdagen. Ifølge republikanerne har myndighederne ikke gjort nok for at sørge for, at stemmerne kan blive gjort ugyldige, hvis republikanerne vinder sagen.

Status: Ikke afgjort

Ulovlig ID-deadline: Trump har sagsøgt Secretary of State Kathy Boockvar for ulovligt at have forlænget fristen for at brevstemmere kunne aflevere manglende ID-dokumentation fra 9. til 12. november. Trump vandt sagen torsdag, idet Boockvar blev bedt om at frasortere alle stemmer fra vælgere, der først afleverede ID mellem 10. og 12. november

Status: Trump-sejr

Ulovlig vejledning: Trump vil have forhindret valgemsbedsmænd i Montgomery County, der overvejende er demokratisk, i at vejlede vælgere og hjælpe dem med at 'rette' mangelfulde stemmesedler. Dommeren afviste sagen på grund af manglende formål.

Status: Trump-nederlag

Nægtet adgang: Trumps stab hævder, at republikanernes repræsentanter blev nægtet 'rimelig adgang' til at overvåge optællingen af stemmer i Philadelphia, fordi de blev holdt tilbage på lang afstand. Onsdag tabte Trump sagen, men torsdag blev dommen omstødt, og det blev besluttet, at alle valg-repræsentanter kan overvære optællingen fra seks fods afstand. Valgembedsmænd i Philadelphia forventes at appellere sagen til Højesteret.

Status: Trump-sejr

Haste-forespørgsel: Trump-kampagnen indsendte en 'emergency-request' om at stoppe optællingen af alle stemmer, så længe republikanske observatørere ikke er til stede, som loven foreskriver det. Dommeren afviste anmodningen, idet en aftale var på plads.

Status: Udgået

