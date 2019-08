Midt i formandsfejde: Løkke laver leverpostejskage

I over 3.740 dage har Kristian Jensen ventet på at få opfyldt sin hede drøm om at blive formand for Venstre – der automatisk også vil gøre ham til statsministerkandidat.

Og tiden har været mod ham. Jo længere tid, der er gået, jo mere er der sat spørgsmålstegn ved, om han er den rette til posten.

Det var helt tilbage i maj 2009, at Kristian Jensen blev valgt som næstformand på et landsmøde i Odense. Samtidigt blev Lars Løkke Rasmussen til stående ovationer præsenteret som ny formand for partiet.

Men Lars Løkke var heller ikke kommet sovende til formandsposten. Han blev næstformand i april 1998 og ventede dermed over 11 år på at kunne stå i spidsen for partiet.

Og hans forgænger på formandsposten ventede endnu længere. Anders Fogh Rasmussen blev næstformand i 1985, men blev først formand i 1998.