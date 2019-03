Midt i skilsmisse-kaos: Her er de bedste brexit-jokes

Man kan ikke anklage briterne for at mangle humor. Selvom brexit-situationen spidser til, og mange efterhånden har mistet overblikket over den langtrukne sag samt, hvad der stemmes om næste gang, kan der stadig komme en god joke ud af situationen, og de fleste har nok efterhånden set en brexit-joke eller ti på de sociale medier.

I denne artikel har vi samlet nogle af de bedste brexit-jokes, som du kan hygge dig med op til weekenden. Se dem i videoen over artiklen og twitter-opslagene herunder.

They know they've depicted a literal cliff edge, right? #1yrArticle50 pic.twitter.com/K3u5gP1j63 — Robert Perry (Pez) (@pez_sez) 29. marts 2018

LEAKED: potential new government ministers if vote of no confidence passes this evening pic.twitter.com/UMY1KVWo6K — BBC Three (@bbcthree) 16. januar 2019

Yeap. That pretty much sums it up #BrexitShambles #BrexitChaos pic.twitter.com/wsWzdtHDC4 — Zan (@foxysynt) 15. januar 2019

Good to see bookshops getting involved. #PeoplesVoteMarch pic.twitter.com/3WUZI3gqQO — Craig Stone (@craigstone_) 20. oktober 2018

When you’re at a party and you spend four hours unsure how to leave, that’s called a Brexit. — Kashana (@kashanacauley) 15. januar 2019

FAKTA: Det siger EU-topmødet om brexit Stats- og regeringscheferne for de 27 EU-lande, der bliver i EU, når Storbritannien træder ud, er sent torsdag enedes om den videre kurs for Storbritanniens afsked med EU. Her er teksten, der er nået enighed om: 1. Det Europæiske Råd tager premierminister Theresa Mays brev af 20. marts til efterretning. 2. Det Europæiske Råd godkender som svar den mekanisme, der knytter sig til udtrædelsesaftalen, samt den fælles supplerende udtalelse og den politiske udtalelse, der blev vedtaget i fællesskab mellem EU-Kommissionen og Storbritanniens regering i Strasbourg 11. marts 2019. 3. Det Europæiske Råd er enig om en forlængelse til 22. maj 2019, under betingelse af at udtrædelsesaftalen bliver godkendt i Underhuset i næste uge. Hvis ikke udtrædelsesaftalen bliver godkendt i Underhuset i næste uge, er Det Europæiske Råd enig om en forlængelse til 12. april 2019 og forventer, at Storbritannien inden denne dato angiver den videre vej frem til Det Europæiske Råds vurdering. 4. Det Europæiske Råd gentager, at der ikke kan være tale om genåbning af udtrædelsesaftalen, som blev indgået mellem Unionen og Storbritannien i november 2018. Enhver unilateral forpligtelse, erklæring eller anden handling skal være forenelig med både ånd og bogstav i udtrædelsesaftalen. 5. Det Europæiske Råd opfordrer til at fortsætte arbejdet med at forberede og lægge planer på alle niveauer for konsekvenserne af Storbritanniens udtrædelse med henblik på samtlige mulige udfald. 6. Det Europæiske Råd følger sagen løbende. Kilde: Konklusioner fra Artikel 50-topmøde - altså topmøde blandt samtlige EU-lande minus Storbritannien. Vis mere Luk

Torsdag aften blev EU enige om en udskydelse af brexit. Se noget af pressemødet her - og få hele historien i artiklen herunder. Video: Reuters

Se også: EU-lande er enige om model for udskydelse af brexit

Se også: Lægger 3,5 mio. ruller toiletpapir på lager

Se også: Macron slår fast: Papirløst brexit hvis Underhuset afviser

Klar til 'Yellowhammer': Mandag kan Storbritannien blive lammet