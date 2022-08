Mike Pence afviser at have taget hemmelige dokumenter med sig

Tidligere vicepræsident i USA Mike Pence sagde fredag, at han ikke tog fortroligt materiale med sig, da han forlod sin post.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det udsagn, der under normale omstændigheder ville give sig selv, er bemærkelsesværdigt, fordi Donald Trumps hus i Florida 8. august blev ransaget af FBI, der tog hemmelige dokumenter fra Trumps tid i Det Hvide Hus med sig.

Trump, der var Mike Pences chef, har sagt, at de dokumenter, der blev beslaglagt af FBI, alle var frigivet til offentliggørelse.

Pence blev under en tur til delstaten Iowa forud for en partikonference i Det Republikanske Parti af AP direkte spurgt, om han havde taget hemmelige dokumenter med sig.

- Nej, ikke så vidt jeg ved, svarede han på spørgsmålet.

Mike Pence sagde også, at han ingen konklusioner i forhold til Trumps sag vil drage, før han kender al fakta.

Annonce:

Det siger han på trods af, at regeringen har offentliggjort en liste, hvor det fremgår, at nogle af dokumenterne, der blev beslaglagt fra Trumps hus, var markeret som 'tophemmelige'.

Pence er ikke afvisende over for, at ransagningen af Trumps hjem er politisk motiveret. Han opfordrer derfor USA's justitsminister, Merrick Garland om at dele flere detaljer om, hvad der lå til grund for ransagningen.

- Den bekymring, som millioner af amerikanere føler, bliver kun afhjulpet i dagslys.

- Jeg ved, at det ikke er kutymen i en efterforskning. Men dette er en hidtil uset handling af Justitsministeriet, og jeg tror, at det kræver hidtil uset transparens.

Mandag i denne uge oplyste det amerikanske justitsministerium, at det er imod, at et juridisk dokument, som anklagere har brugt til at skaffe en dommerkendelse til at ransage Trumps hjem, bliver offentliggjort.

- Hvis erklæringen bliver fremlagt, vil den fungere som en køreplan for regeringens igangværende efterforskning og give specifikke detaljer om efterforskningens retning, skrev anklagerne i deres indberetning ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Annonce:

Anklagerne mener, at det i så fald vil kunne kompromittere fremtidige skridt i efterforskningen.