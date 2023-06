Mike Pence melder sig officielt i republikansk præsidentkamp

USA's tidligere vicepræsident Mike Pence stiller op i kampen om at blive Republikanernes næste præsidentkandidat.

Det annoncerer han i en video, som er offentliggjort på Twitter onsdag.

Det var ventet, at Mike Pence onsdag officielt ville bekendtgøre sit kandidatur både i en video og i en tale på et møde i delstaten Iowa.

- Jeg har længe troet på, at af den, der har fået meget, vil der blive krævet meget.

- Min familie og jeg er blevet velsignet i overmål med mulighed for at tjene dette land. Det ville være let at blive på sidelinjen. Men det er ikke sådan, jeg er opdraget.

- Derfor annoncerer jeg i dag, foran Gud og min familie, at jeg stiller op som præsident for USA, siger Mike Pence i videoen.

Mandag indgav Pence de nødvendige dokumenter til USA's føderale valgkommission, så han kan stille op ved Republikanernes primærvalg.

Annonce:

Det er her, partiets præsidentkandidat skal findes. Primærvalgene afholdes mellem februar og juni 2024.

Foreløbig har ni republikanere meldt sig som mulige kandidater.

På nuværende tidspunkt viser meningsmålinger, at tidligere præsident Donald Trump er storfavorit til at skulle stille op mod Demokraternes nuværende præsident, Joe Biden.

Trump og Pence sad sammen i Det Hvide Hus fra januar 2017 til januar 2021. Dengang - som vicepræsident - stod Mike Pence loyalt bag præsidenten. Lige indtil de sidste kaotiske uger.

Pence begyndte at tage afstand fra Trump efter valgnederlaget til Joe Biden i november 2020.

Trump nægter stadig at anerkende Bidens legitime valgsejr.

Da tilhængere af den daværende republikanske præsident stormede kongresbygningen i Washington D.C. den 6. januar 2021, sagde Pence, at Trump havde bragt hans og hans families liv i fare.

Pence befandt sig i kongresbygningen for i sin egenskab af vicepræsident at lede det møde, hvor Bidens valgsejr formelt skulle godkendes.

Trump havde presset Pence hårdt for at få ham til at erklære valgresultatet ugyldigt. Men det nægtede Pence at gøre med henvisning til, at det var forfatningsstridigt.

Det næste amerikanske præsidentvalg finder sted i november næste år.