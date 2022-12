Mike Pence stiller alligevel ikke op til præsidentvalget

Det lyder næsten som en dårlig aprilsnar, selvom kalenderen siger december.

Sent mandag aften dansk tid kunne det amerikanske medie Sky News berette, at den tidligere vicepræsident Mike Pence stiller op til præsidentvalget i 2024.

Det viser signerede dokumenter fra 'Mr. Mike Richard Pence', som er indgivet til den føderale valgkommission.

Det er bare et problem.

Det er ikke 63-årige Mike Pence, der har indgivet dem. Det skriver Pences talsperson Devin O'Malley på Twitter kort efter midnat til tirsdag dansk tid:

'Tidligere vicepræsident Mike Pence har ikke søgt om at stille op til præsidentvalget i dag'.

Ifølge senior politisk korrespondent for avisen The New York Times og politisk analytiker på tv-stationen CNN Maggie Habermann skal talspersonens tweet læses som, at nogen har forsøgt at lave en joke med Mike Pence.

Mike Pence var vicepræsident under Donald Trump fra 2017 til 2021, men efter at de begge har forladt Det Hvide Hus, er forholdet mellem dem blevet iskoldt.

Efter stormen på Kongressen 6. januar sidste år er det kommet frem, at Mike Pence' liv var i fare, efter at Trump-støtter trængte ind på Capitol Hill.

Fra den aggressive menneskemængde kunne man blandt andet høre de flere af de bevæbnede fremmødte råbe 'hæng Mike Pence', mens vicepræsident i al hast blev ført væk af sikkerhedsvagter inde i kongresbygningen.

Trumps ansvar

I forbindelse med udgivelsen af sin bog 'So Help Me God', hvor han beskriver sin tid som vicepræsident for USA, har Pence givet Trump ansvaret for, at hans liv var i fare den dag.

- Præsidentens ord var uforsvarlige, og hans handlinger var uforsvarlige. Præsidentens ord den dag bragte mig og min familie og alle i kongresbygningen i fare, har han fortalt i et interview med den amerikanske tv-station ABC News.

Det er også blevet dokumenteret, hvordan Trump uden held forsøgte at presse Mike Pence til at underkende Joe Biden som vinder af præsidentvalget i 2020.

