Mikhail Gorbatjov er død efter længere tids sygdom. Han blev 91 år.

Det skriver flere udenlandske nyhedsbureauer, herunder russiske Tass og britiske PA og Reuters.

Han døde på Centralhospitalet i Moskva. Dødsårsagen er endnu ikke oplyst, men Gorbatjovs kontor har tidligere fortalt, at han modtog behandling på hospitalet.

'Mikhail Sergeevich Gorbatjov døde her til aften efter alvorlig og langvarig sygdom', lyder det i en officiel melding fra hospitalet, skriver CNN.

Den Kolde Krig

Gorbatjov var leder af Sovjetunionen fra 1985 og frem til 1991. Han stod for en ny kurs med åbning mod Vesten og var med i de afgørende forhandlinger om nedrustning med USA's daværende præsident, Ronald Reagan.

Forhandlingerne førte til enden på Den Kolde Krig og jerntæppets fald, så befolkningerne i Østeuropa igen frit kunne rejse mellem landene.

I 1987 indgik Mikhail Gorbatjov en nedrustningsaftale med USA, og i 1989 og trak han den sovjetiske hær ud af Afghanistan. Samtidig nægtede han at anvende våbenmagt over for de østeuropæere, der gjorde oprør mod deres kommunistiske regeringer.

For det fik Gorbatjov i 1990 Nobels fredspris.

Alkoholforbud

Mikhail Gorbatjov blev hyldet i Vesten, mens mange af hans landsmænd foragtede ham.

Gorbatjov stod blandt andet i spidsen for en meget upopulær anti-alkohol lov, der indskrænkede salget af alkohol kraftigt og straffede russere, der drak i arbejdstiden, hårdt.

Efter blot et år som leder af Sovjetunionen skete katastrofen på Tjernobyl-værket i Ukraine. Atomulykken sendte en radioaktiv sky over Europa, og det sovjetiske styre blev anklaget for at holde katastrofens egentlige omfang skjult for offentligheden.

