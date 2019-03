Milliardær stiller ikke op mod Trump

Han er en af verdens rigeste mænd, tidligere borgmester i New York og så mener han, at Donald Trump er en trussel mod det amerikanske demokrati.

Men Michael Bloomberg, 77, meddeler tirsdag, at han alligevel ikke stiller op som kandidat til det amerikanske præsidentvalg i 2020.

- Selv om der ikke findes en større ære end at tjene som præsident, er min højeste pligt som borger at hjælpe landet så godt, jeg kan, skriver Bloomberg i en opdatering på Twitter og linker til en kommentar, hvor han i detaljer begrunder sin beslutning.

Bloomberg, der er kendt som en midtsøgende politiker, advarer samtidig Det Demokratiske Parti mod at dreje for langt til venstre.

- Vi kan ikke tillade, at partiet bliver trukket til ekstremerne, da det vil forringe vores chancer ved præsidentvalget, skriver han og påpeger, at en markant venstredrejning vil blive omsat til 'four more years' for præsident Trump.

Michael Bloomberg er grundlægger af finansnyhedsvirksomheden Bloomberg, hvilket har gjort ham til en af USA’s rigeste personer med en formue på over 300 milliarder kroner

Han har doneret en del af pengene til velgørende formål, mens han samtidig støtter politiske sager som våbenkontrol, folkesundhed og kampen mod klimaforandringen.

Feltet af Demokrater, der vil udfordre Trump, tæller allerede over et dusin håbefulde politikere. Blandt de mest kendte er senator Bernie Sanders, senator Elizabeth Warren og senator Kamala Harris.